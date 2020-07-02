“Aynı adada, iki farklı kontrol olması üzücü”

Ledra Palace geçiş noktasında dün sabah yeniden geçişler başladı. Sabah 10 sıralarında kuzeye geçen turistler YENİDÜZEN’e konuştu: “Ledra’dan ilk geçenin biz olduğumuz söylendi, turistiz”

Dila ŞİMŞEK

Ledra Palace geçiş noktası dün sabah itibarıyla yeniden yaya geçişlerine açıldı. Sabah 10 sıralarında kuzeye geçen turistler YENİDÜZEN’e konuştu, yaşananları ‘talihsizlik’ olarak değerlendirdi.

Estonya’dan Kıbrıs’ın güneyine gelen bir çift, PCR testlerini sunarak kuzeye geçti.

Geçiş noktasında ateşleri de ölçüldü.

Açılan 6. Kara geçiş noktası…

Ledra Palace barikatı, 1 Temmuz itibariyle 08.00 ile 20.00 saatleri arası geçişlere açıldı.

Böylece, kuzeyde açık olan kara geçiş noktası sayısı 6’ya yükseldi.

Barikattan geçişlerde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerle ilgili diğer geçiş noktalarından farklı bir uygulama olmayacak.

Kıbrıslı Rumlar ilk geçişlerinde son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testlerini belgeleyerek kuzeye girebilecek. Daha sonra ‘random testlere’ tabi olacak. Aynı noktadan güneye geçecek Kıbrıslı Türkler’den ise her 72 saatte bir PCR negatif sonucu istenecek.

Bakanlar Kurulu kararıyla 22 Haziran’dan itibaren Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Kermiya barikatları geçişlere açılmıştı. Ancak güney Lokmacı’yı açmadığı için buradan geçiş yapılamıyor.

Ledra Palace’tan geçişlerde genel anlamda güneyden geçişlerde geçerli olan kurallar izlenecek.

Buna göre, A grubu ülkelerden gelen yolcular, ülkeye girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, açık olan tüm barikatları kullanabilecek.

B grubu ülkelerden gelen yolcuların, ülkeye girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, ikinci teste tabi tutulacakları Kermiya geçiş noktasını kullanmaları gerekiyor.

C grubu ülkelerden gelen yolcular, ülkeye girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, 14 günlük zorunlu karantina süresini geçirecekleri merkezlere götürülmek üzere yine Kermiya barikatını kullanmaları gerekiyor.

İlk geçen, Estonyalı turistler oldu

“Her ne kadar bizi direkt olarak etkilemese de, çok talihsizce…”

Estonya’dan bir çift Kıbrıs’ın kuzeyine tatil amaçlı gelmek için önce uçakla güneye, sonra da Ledra Palace’tan kuzeye geldi.

Yori Krunda, turist olarak adaya geldiklerini söyleyerek, önceki gün güneye vardıklarını, 1 Temmuz’da da kuzeye geçtiklerini ifade etti. “Her ne kadar adada yaşamadığımız için buradaki zorluklardan direkt olarak etkilenmesek de, aynı adada iki farklı kontrolün olması gerçekten üzücü, çok talihsizce. PCR testini yaptırmak tabii ki çok tatsız bir durum, kimsenin istemeyeceği bir şey. Ama sağlıklı bir şekilde tatilimize gelebildiğimiz için çok memnunuz. Ledra’dan ilk geçenin biz olduğumuz söylenildi” dedi.