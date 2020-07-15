Ayaktan Tanı’da ‘Pandemi hazırlığı’

Devrim DEMİR

Aylardır tartışmalara neden olan pandemi hastanesi ile ilgili son karar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içindeki Ayaktan Tanı Merkezi…

Lefkoşa Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin ‘Pandemi Hastanesi’ne dönüştürülmesi için çalışmalar başladı, YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan da çalışmaları doğruladı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, Ayaktan Tanı Merkezi’nde bir iki gündür çalışmaları başladı, tabelalar geldi, bina içinde birçok değişiklik yapılıyor.

Özyılkan: “Tomografi bu bölüme geliyor”

Başhekim Adil Özyılkan, Ayak’tan Tanı’nın pandemi hastanesine dönüştürülmesi için çalışma yapıldığını doğruladı.

Özyılkan, Ayaktan Tanı Merkezine tomografinin getirilme çalışmalarının sürdüğünü, merkezde bulunan polikliniğin ise başka bir yere kaydırılma çalışması yapılacağını belirtti.