Ay.Mamas’ta ayin bilmecesi

Fehime ALASYA

Kıbrıslı Rumlar, Güzelyurt'taki Ay.Mamas Kilisesi’nde 1 Eylül’de ayin yapmak için Dışişleri Bakanlığı’ndan talepte bulunduklarını ve bu talebin onaylanmadığını iddia etti, Dışişleri’nden yapılan açıklamada bu iddialar reddedildi…

YENİDÜZEN’in Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan konuyla ilgili açıklamada, “Taleplerine yarın (bugün) olumlu cevabımız iletilecek” dendi.

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların, Güzelyurt’taki Ay.Mamas Kilisesi’nde ayin düzenlemek için talepte bulunduklarını ancak bu talebe hiçbir gerekçe gösterilmeden ret cevabı alındığını yazdı.Dışişleri Bakanlığı’ndan YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada olayın speküle edilmeye çalışıldığı ileri sürülerek, ayin için cevaplarının olumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, izin talebine karşılık bugün olumlu olarak geri dönüş yapılacağı, kilisede yapılmak istene ayine izin verildiği kaydedildi.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu:

“1 Eylül için sorun olacağını sanmıyorum”

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu da kendilerine bu yönde bir şikayet veya bakanlık tarafından bir cevabın dün itibariyle, ulaşmadığını ifade ederek, birkaç hafta önce söz konusu kilisede yine bir ayin yapıldığını anımsattı. Kaymakam Orakçıoğlu, 1 Eylül için de sıkıntı doğmayacağı öngörüsünde bulundu.

Orakçıoğlu, “Yarın (Bugün) bu izin gelirse paydaşlara bilgi verir, gereken tedbirleri alırız. Herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilgi veya şikayet gelmedi. Bu yönde bir duyum almadık. Birkaç hafta önce zaten orada bir ayin yapılmıştı. Yine yapılmasında bir sorun görüleceğini sanmıyorum.” dedi.

Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar:

“Doğrusu, işin muhatabı olarak bize ulaşmaları…”

Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar ise bu tarz taleplerin kendilerine Dış işleri veya Kaymakamlık aracılığıyla ulaştığını belirterek, henüz ellerine giden bir bilginini bulunmadığını kaydetti. Özçınar, “Doğrusu işin muhatabı olan bizlere ulaşılmasıdır ama bunu yapmıyorlar, bizi tanımıyorlar.” diyerek sitem etti.

Fileleftheros: “Talep herhangi bir gerekçe olmadan kabul edilmedi”

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Fileleftheros gazetesinde çıkan haberde 1 Eylül Pazar günü Ay Mamas Kilisesi’nde yapılmak istenilen ayin için Dışişleri Bakanlığı tarafından izin verilmediği belirtildi.

Haberde, “Talep herhangi bir gerekçe olmadan kabul edilmedi ve bu nedenle ayin gerçekleşmeyecek” ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca geçen yıl söz konusu kilisede ayin yapıldığı belirtilerek, kilisenin tarihiyle ilgili bilgi de paylaşıldı.