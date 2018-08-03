Avrupa sıcaktan kaynıyor: İspanya'da 2 ölü, Portekiz 45 dereceyi gördü

Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen sıcak hava dalgası altındaki İber Yarımadası'nda aşırı sıcaklar can aldı. Yetkililer bunun 2003'ten beri İber Yarımadası'nı etkisi altına alan en şiddetli sıcak hava dalgası olduğunu belirtiyor.

Salı günü ülkenin güneydoğusundaki Murcia'da 40'lı yaşlarındaki bir işçinin kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından bugün de yine aynı bölgede kendi çiftliğinde tarımla uğraşan 78 yaşındaki bir emekli kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AVRUPA'DA KAYDEDİLEN EN YÜKSEK SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

İspanya ve Portekiz'de hava sıcaklıklarının pazar gününe kadar 40 santigrat derecenin üzerinde olacağı ve 2-3 derece daha artabileceği açıklandı.

İspanyol yetkililer ülkenin orta kesiminin büyük kısmı için sıcak hava uyarısı yaparken özellikle Endülüs ve Extremadura bölgelerinde sıcakların daha etkili olması bekleniyor.

Avrupa'da görülen en yüksek sıcaklık 1977'de Yunanistan'ın başkentinde kaydedilen 48 santigrat derece, İspanya ve Portekiz'de ise bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklar 47 santigrat derecenin biraz üzerinde olmuştu.

PORTEKİZ'DE TERMOMETRE HAFTASONU 47 DERECEYİ GÖREBİLİR

Zira Portekiz'in güneyindeki Alentejo bölgesinde sıcaklığın 47 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

Portekiz'in okyanus kıyısındaki başkenti Lizbon'da hava sıcaklığının alışılmadık şekilde 43 santigrat dereceye çıktığı belirtildi.

Lizbon'a 150 km uzaklıktaki Alvega'da ise termometreler 45 santigrat dereceyi gördü.

Portekiz'de geçen yıl 114 kişinin öldüğü tarihinin en ölümcül orman yangınlarının tekrarlanmaması için yetkililer alarm durumunda. Akdeniz'in diğer ucundaki Yunanistan'da geçen ay yaşanan orman yangınlarında yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetmişti.

HELSİNKİ'DE KLİMALI SÜPER MARKETTEN MÜŞTERİLERE DAVET

Öte yandan aşırı sıcaklar Avrupa'nın diğer kesimlerinde de etkili oluyor.

Finlandiya'da genelde ağustos ayı sıcaklık ortalaması 19 santigrat derece civarında oluyordu. Ancak çok az evde klimanın bulunduğu ülkede termometreler bu hafta 30 santigrat dereceyi gördü.

Başkent Helsinki'deki bir süpermarket zincirinin şubesi de cumartesi günü için 100 müşterisini klimalı dükkanda uyumaya davet etti.

İSVİÇRE'DE ASKERLERE ŞORT İZNİ

İsviçre ordusu ise aşırı sıcaklar nedeniyle askerlere şort ve tişört giyme izni verdiğini duyurdu. İskandinavya'nın kuzeyinde birkaç gün önce rekor düzeyde sıcaklıklar kaydedilmişti. Tarihinin en sıcak temmuz ayını geçirmiş olan İsveç'te büyük çaplı orman yangınları yaşanmıştı.