AVON, YILDIZLAR’ını ağırladı…

2017 yılı sonunda 1500’ten fazla Satış Temsilcisine ulaşan Başman Group of Companies-AVON Kozmetik, üstün başarı göstererek AVON Yıldızlar Kulübü’ne girmeye hak kazanan 70 temsilcisini kutlamak ve ödüllerini dağıtmak için Grand Pasha Otel Girne’de 30 Mart Cuma akşamı 150 kişilik özel bir yemek düzenledi. Başman Group Bünyesine uzun süredir hizmet veren Özlem Otur’un konuşması ve sunumu eşliğinde başlayan gecede Gümüş, Altın, Pırlanta ve Platin Yıldız olarak Yıldızlar Kulübü’ne girmeye hak kazanan temsilcilere Başman Group direktörleri tarafından plaketleri ve Başman Group’un ithal ettiği ürünlerden oluşan hediye paketleri takdim edildi. Ayrıca Platin üye olmaya hak kazanmış temsilcilere Haziran 2018’de her şey dahil 4 günlük Türkiye tatili kazandıkları müjdesi verilirken, özel hediye çekleri de dağıtıldı.

AVON Kozmetik’in 2018 yılı hedefleri de gecede açıklanırken, yıl sonunda başarılı olacak temsilcilerin kazanacakları hediyelerin de bilgisi verilerek, temsilcilerin heyecanı artırıldı.

Gece Zeliş & Ersen Band’ın şarkılalarıyla ve temsilcilere yapılan çekiliş kampanyasıyla renklendi.

Başman Group- AVON Kozmetik Direktörü Pınar Başman Süren: ‘1886 yılında genç ve hırslı bir girişimcinin büyük, muhteşem bir fikri vardı. Kadınları güçlendiren bir dünya yaratmak. Bunun için AVON’u yarattı. Şimdi kadınlar, bu güzellik markasıyla sevdikleri ürünleri çevresindeki kadınlara satarak, ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar. Bu büyük fikir, bu küçük şirketi milyar dolarlık global bir güzellik markasına dönüştürdü. 1 temsilciden 6 milyon temsilciye... AVON bu sayede sadece kadınlara özel ürünler üreten şirket değil; kadınlar için şirket oldu.

Başman Group of Companies olarak Kuzey Kıbrıs’ta şu anda 1500’ten fazla satış temsilcimizle böyle büyük bir aile olmaktan gurur duyuyoruz. Düzenlediğimiz bu motivasyon gecesinde ise AVON Yıldızlar Kulübü’ne giren başarılı temsilcilerimizi ödüllendirirken aynı zamanda eğlenerek yorgunluk atmanın keyfini yaşıyoruz.’

Keziban Palaz- Gümüş Yıldız: ‘Burada olmak çok mutluluk verici. AVON temsilcisi olduğum ilk gün bana yapamayacaksın demişlerdi ama inanamanın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Yaptığım işten çok keyif alıyorum, ürünleri ve kadınların kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için temsilci olmayı herkese tavsiye ediyorum.’

Geta Sarıkaya- Platin Yıldız: ‘Hayatımda en sevdiğim, en değerli varlığım, ailem AVON. Biz AVON’da sadece ürün satmıyoruz, kocaman bir aileyiz ve birbirimize zincir gibi bağlıyız. Bu zincirin bir parçası olmak çok mutluluk verici.’

Hüseyin Yalçın- Altın Yıldız: ‘8 yıldır AVON ailesindeyim. Aile diyorum çünkü bu ortam çok sıcak ve samimi.Bu samimiyetle ailemle iç içe gibi hissediyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum, heyecanla yapıyorum. Bu ortamı bize sağlayan başta Pınar Başman Süren olmak üzere tüm aileye teşekkür ederim.’

Işık Tahsin- Gümüş Temsilci: ‘15 Yıldır Avon temsilcisiyim. AVON’dan iyi ürünler satın almak müşterilerimizi memnun ediyor. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu memnuniyeti duyunca hem yaptığım işten gurur duyuyorum hem de güvenle ve keyifle satıp hayatıma önemli bir kazanç sağlıyorum.’

Hatice Yarıcıoğlu- Gümüş Temsilci: ‘Ben çok mutluyum, çok gururluyum. Hayatımda elde etmek istediğim birçok şeyi AVON’dan kazandıklarımla aldım. Kendilerinin özgüveninin gelmesi ve hayal ettiği şeylere sahip olabilmesi için de AVON temsilcisi olmayı tüm kadınlara tavsiye ediyorum.’