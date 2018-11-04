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Ava kapalı bölgede kanunsuz av

Ava kapalı bölgede kanunsuz av

Bugün başlayan büyük avda herhangi bir yaralanma olayı gerçekleşmezken ava kapalı bölgede avlanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan büyük avda herhangi bir yaralanma olayı gerçekleşmezken, Eski Lefkoşa- Ercan yolu arasında kalan 36 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlanan iki kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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