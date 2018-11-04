Ava kapalı bölgede kanunsuz av

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan büyük avda herhangi bir yaralanma olayı gerçekleşmezken, Eski Lefkoşa- Ercan yolu arasında kalan 36 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlanan iki kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.