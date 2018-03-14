Atletizmde YDK damgası

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen Liseli Gençler Atletizm Şampiyonası tamamlandı. Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilen son gün yarışlarının ardından ilk günü takımsal sıralamada ilk sırada bitiren Yakın Doğu Koleji erkek takımı bu üstünlüğünü bırakmayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. YDK kız takımı ise ikinci tamamladığı ilk günün ardından ikinci gün Kurtuluş Lisesi’ni geçerek ilk sırada şampiyonluğunu ilan etti. Genç erkeklerde Lapta Yavuzlar Lisesi’nin ikinci olduğu şampiyonada, Kurtuluş Lisesi üçüncü oldu. Genç kızlarda ise Kurtuluş Lisesi ikinci, The American College üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Kadıoğlu’ndan rekor

Yakın Doğu Koleji adına gülle atma branşında yarışan Sude Kadıoğlu, elde ettiği 11.91’lik derecesi ile yeni okul sporları rekorunun sahibi oldu. Sırıkla yüksek atlama branşında yer alan Yakın Doğu Koleji sporcusu Hasan Avkat ise 3.64’lük derecesi ile Federasyona ait rekoru kırdı.