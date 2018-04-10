“Atlas'tan herhangi bir çekilme yok”

Atlas Global’ın KKTC seferlerini durduracağına yönelik haberler Meclis’te gündem oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Atlas Global'ın KKTC pazarından çekilmediğini, 32 olan frekans sayısını 24’e düşürme kararı aldığını açıkladı.

Atakan, bu konuda doğacak boşlukları gidermek için THY ve alt markası olan 2 şirketle çeşitli frekans artımı ve hiç uçuş olmayan noktalara sefer koyma yönünde çalışma başlatıldığını açıkladı.

Meclis’te konuşan Atakan, daha önce ‘bilgi notu’ olarak iletilen konunun Perşembe günü TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile yeniden görüşüleceğini belirtti.

Canaltay: Önlem alınmalı

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Atlas Global’ın KKTC seferlerini durdurmasının ‘kaosa’ yol açacağını dile getirdi, bu konuda önlem alınmasını istedi.

Bugünkü Meclis Genel Kurulu’nda ilk sözü alan Canaltay şöyle konuştu: “Ada ülkesiyiz… Tek çıkış yolumuz uçaklar. Hem öğrenci hem de turizm açısından önümüzde büyük kaos vardır, hemen engellenmesini, hükümetin görüşmeler yaparak tedbirler almasını istiyoruz. Bu durum bilet fiyatlarına büyük artış getireceği gibi bir takım otel rezervasyonlarının iptaline, üniversitelere gelen çocukların bile tercih yapmamalarını getirecek. Atlasjet’in KKTC yetkilisi ile görüştüm, tarife değişikliği olduğunu söyledi. Bu konuda acil önlemler alınmalı..Bu söylemler devam ettiği sürece ülke ekonomisi zarar görecek.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

“32 olan frekans sayısı, 24’e düşürülüyor”

Canaltay’a cevap vermek için kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise Atlas Jet’in KKTC pazarından çekilmediğini, 32 olan frekans sayısını 24’e düşürme kararı aldığını açıkladı.

Atakan, şöyle konuştu: “Dün gece itibariyle Atlas ile ilgili haberler sosyal medyaya düştü. Gerek TC gerekse KKTC yetkilileri ile görüştüm. Öğleden sonra da şirketin TC’deki Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşeceğiz. Herhangi bir çekilme yok.

32 olan frekans sayısını 24’e indiriyorlar. 5 ile 6 uçağını charter anlaşması çerçevesinde sadece ülkemize özel değil Ortadoğu, Asya ve Avrupa’da seferleri durdurdu.

Boşluğu gidermek için ciddi çalışma başlattık. TC Ulaştırma Bakanı ile görüştük. Daha önce yaptığımız görüşmede bu konuda bilgi notu iletmiştik, Perşembe günü Ankara’da yapacağımız görüşmede yine bu konuyu ele alacağız.

THY ve alt markaları olan Anadolu Jet ve çeşitli frekans artımı ve hiç uçulmayan noktalara sefer konulması ile ilgili bir çalışmamız var. Yeni frekans artımı ile doğacak olumsuzluğu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.”