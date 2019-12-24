26 Kasım’da uçuşlarını durdurmasının ardından dün yeniden uçuşlara başlayacağını duyuran Atlasglobal, yeniden havalandı. Atlas’ın seferleri arasında Ercan Havaalanı da yer alırken, İstanbul-Ercan seferlerinde azalma olduğu, Adana ve Antalya yönüne olan seferlerin ise başlamadığı öğrenildi.

Fehime ALASYA

Atlasglobal Havayolları, bir süre önce durdurduğu uçuşlarına yeniden başladı, ancak, adaya yönelik tarifeli seferlerini azalttı.

Havayolu şirketi, Ercan - İstanbul yönüne sefer sayısını düşürürken, Antalya ve Adana yönüne olan seferlerini ise askıya aldı.

Atlasglobal Havayolları’nın Ercan seferlerini yapmayacağı iddia edilmişti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bu iddiaları yalanlayarak, uçuşların dünden itibaren başladığını açıkladı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ise; Atlas İstanbul yönüne olan sefer sayısını düşürdü, 5 Ocak tarihine dek Adana yönüne uçuş yok. Şirketin, Antalya yönüne ise sadece charter seferi olduğu görüldü.

“İstanbul yönüne olan seferlerde de her gün düzenli değil”

Daireden verilen bilgide; “Antalya seferleri belli bir şirketin açıp, uçağı komple kiraladığı charter seferdir. Bu yüzden listede görülmüyor. Antalya’ya uçuşu henüz yok. 5 Ocak tarihine dek Adana yönüne de uçuş yoktur. Sistemde gözükmüyor. İstanbul yönüne olan seferlerde de her gün düzenli değil. Sefer sayısı biraz düşürüldü.” denildi.