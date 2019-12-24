Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Atlas’tan Ercan’a ‘daha az’ sefer
Atlas’tan Ercan’a ‘daha az’ sefer

Atlas’tan Ercan’a ‘daha az’ sefer

26 Kasım’da uçuşlarını durdurmasının ardından dün yeniden uçuşlara başlayacağını duyuran Atlasglobal, yeniden havalandı

A+A-

26 Kasım’da uçuşlarını durdurmasının ardından dün yeniden uçuşlara başlayacağını duyuran Atlasglobal, yeniden havalandı. Atlas’ın seferleri arasında Ercan Havaalanı da yer alırken, İstanbul-Ercan seferlerinde azalma olduğu, Adana ve Antalya yönüne olan seferlerin ise başlamadığı öğrenildi.

 

Fehime ALASYA

Atlasglobal Havayolları, bir süre önce durdurduğu uçuşlarına yeniden başladı, ancak, adaya yönelik tarifeli seferlerini azalttı.
Havayolu şirketi, Ercan - İstanbul yönüne sefer sayısını düşürürken, Antalya ve Adana yönüne olan seferlerini ise askıya aldı.   

Atlasglobal Havayolları’nın Ercan seferlerini yapmayacağı iddia edilmişti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bu iddiaları yalanlayarak, uçuşların dünden itibaren başladığını açıkladı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ise; Atlas İstanbul yönüne olan sefer sayısını düşürdü, 5 Ocak tarihine dek Adana yönüne uçuş yok. Şirketin, Antalya yönüne ise sadece charter seferi olduğu görüldü.

“İstanbul yönüne olan seferlerde de her gün düzenli değil”

Daireden verilen bilgide; “Antalya seferleri belli bir şirketin açıp, uçağı komple kiraladığı charter  seferdir. Bu yüzden listede görülmüyor. Antalya’ya uçuşu henüz yok. 5 Ocak tarihine dek Adana yönüne de uçuş yoktur. Sistemde gözükmüyor. İstanbul yönüne olan seferlerde de her gün düzenli değil. Sefer sayısı biraz düşürüldü.” denildi.

atl.jpg

Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Atlasglobal, uçuşlarına yeniden başlıyorAtlasglobal, uçuşlarına yeniden başlıyorAtlasglobal Havayolları, Pazartesi itibariyle uçuşlara yeniden başlayacağını duyurdu.
Ulaştırma Bakanlığı: Atlasglobal yolcuları için istişareye başladıkBakanlık: Yolcular için istişare başladı
Atlasglobal uçuşlarını durdurduğunu açıkladıAtlasglobal uçuşlarını durdurduTürkiye’de bir süredir mali sıkıntı içerisinde olduğu bilinen Atlasglobal’den akşam saatlerinde açıklama geldi.