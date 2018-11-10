Atakan: Üst geçitte hedef 5 ay

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Haspolat çemberi yakınlarına UKÜ yönetimi tarafından yaptırılacak üst geçit projesi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Bakan Atakan, proje ile ilgili son rötuşların yapılmasının ardından inşa sürecinin başlayacağını ve 5 ay içerisinde de hayata geçmesinin planlandığını kaydetti.

Bu süre içerisinde bölgedeki durakların güvenli alanlara taşınacağını söyleyen Atakan, üst geçidin yapılması ile söz konusu durakların yeniden aktif olacağını söyledi.

Atakan, üst geçit tamamlanıncaya kadar; her iki bölge arasında yaya geçiş ihtiyacını düzenlemek adına mevcut alt geçit araç trafiğine yön kısıtlaması uygulaması yapılacağını da dile getirdi.

Sürücülere de çağrı yapan Atakan, geçiş döneminde tüm sürücülerin azami özen ve dikkati göstererek, tedbirli sürüş yapmalarını istedi.

Atakan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: "Haspolat Çemberi yakınındaki yol ve trafik güvenliği açısından pek de uygun olmayan yaya geçidi tamamen, otobüs durağı ise güvenli geçiş koşulları sağlanıncaya kadar kullanıma kapatıldı.

1. Uzun bir süredir sorunlu noktaya bir üst geçit yapabilmek için uğraş verdik. Özellikle dövizde yaşanan kriz nedeni ile maliyetlerin sık sık ve ciddi boyutta değişmesi süreci beklediğimizden daha da uzun bir süreye yayılması sonucunu doğurdu. Bu yöndeki çalışmalar tamamlandı. UKÜ yönetimi son derece güzel ve modern bir üst geçit projesini hazırlayıp bakanlık onayına sundu. Gerekli izin ve sair süreçler tamamlandı. Son rötuşlar sonrasında inşa süreci başlayacak. Bu sürenin takribi 5 aylık bir süre alacağı planlanıyor. UKÜ tarafından yaptırılacak bu üst geçidin yeni durak ve çevre bağlantılarını UKÜ ve Bakanlık işbirliği ile gerçekleştireceğiz.

2. Üst geçidin yapılması ile birlikte o bölgedeki otobüs durakları daha güvenli bir cep oluşturulup aynı anda 2 hatta 3 otobüsün aynı anda trafiği sıkıştırmayacak şekilde yolcu indirip bindirebileceği bir yapı oluşturulunca tekrardan aktif olacak.

3. Bu süre içerisinde hem UKÜ öğrencilerinin kullanımı hem de yakındaki Haspolat girişindeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlarımızın durak ihtiyaçları her iki tarafta başlayan cep çalışmaları sonucunda oluşturulan güvenli alanlara taşınacak. UKÜ tarafında durakların yerleşeceği yer ile ilgili çalışmalar hafta sonu devam edip 12 Kasım Pazartesi itibariyle hayata geçirilmiş olacak. Apartmanlar tarafı da en geç hafta ortası tamamlanmış olacak. Bu bölgede işletme izni sahibi tüm otobüs firmaları yeni durak yeri ve indirme-bindirme kuralları çerçevesinde uyarıldılar. 4. Yine üst geçit tamamlanıncaya kadar geçecek süre zarfında her iki bölge arasında yaya geçiş ihtiyacını düzenlemek adına bölgede bulunan mevcut alt geçit araç trafiğine yön kısıtlaması uygulaması yanı sıra yaya yolu genişletilmesi, aydınlatma, yürüyüş yolu bağlantısı ve benzeri fiziki şartlar düzenlenerek yaya geçişi için hazır hale getirilecek. Üst geçidin hazır hale gelmesi sonrası trafik kısıtlaması kaldırılacak. Yine bu süreçte bölgedeki apartmanlarla okul arasında bir ring servis hattının hayata geçirilebilmesi alternatifi de çalışılıyor.

5. Bu süreç içerisinde eski geçidin kullanılmaması için öğrencilerin uyarılması ve bilgilendirilmesi için farklı dillerde uyarı levha yapımı başlandı. Ayrıca okul yönetimi de öğrencilerin bilgilendirilmesi için insiyatif alacağını bildirdi.

6. Bu geçiş döneminde gerekli uyarı ve bilgilendirme süreci tamamlanana kadar tüm sürücülerimizin azami özen ve dikkati göstermeleri ve tedbirli sürüş yapmaları büyük önem arz etmektedir.

7. Bölgedeki hız sınırlaması uygulaması devam edecektir."