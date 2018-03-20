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Asbaşkan Buğra Akter, Genel Sekreter Melahat Ertemel Atamtürk

Asbaşkan Buğra Akter, Genel Sekreter Melahat Ertemel Atamtürk

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Merkez Konseyi Asbaşkanlığına oybirliğiyle Av. Buğra Akter seçildi.

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Merkez Konseyi Asbaşkanlığına oybirliğiyle Av. Buğra Akter; Genel Sekreterliğine ise oyçokluğuyla Av.Melahat Ertemel Atamtürk seçildi.

Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre dün gerçekleştirilen toplantıda, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nda görev yapmak üzere Av. Özgü Özyiğit, Medya Etik Kurulu’nda görev yapmak üzere de  Av. Nuray Necdet görevlendirildi.


 
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