“Artan hasta sayısı karşısında sağlık sistemi ve otel karantinaları yetersiz kalıyor”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, artan hasta sayısı karşısında sağlık sisteminin ve otel karantinaların yetersiz kaldığını, ister kişiler ister devlet tarafından karşılansın merkezi karantinalar için harcanan paranın büyük bir ekonomik yük olduğunu savundu ve Sağlık Bakanlığı’nın acil olarak evde bakım hizmetleri ve denetimi için gerekli sağlık ekipleri ve sistemi oluşturması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ile Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Emre Y. Vudalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, temaslı veya yurtdışından gelişlerde devletin oluşturduğu merkezi karantinalarda kalma konusunda giderek korkuya dönüşen bir endişe baş gösterdiğine de dikkat çekildi ve bunun giderek test yaptırmaktan kaçınmaya, pozitif olarak saptanan vakaların temaslılarını söylemekten sakınmaya kadar gitme olasılığı olduğu ifade edildi.

“HASTALIĞI HAFİF GEÇİREN, GENÇ VE EK HASTALIĞI OLMAYANLARIN EV ORTAMINDA TAKİP EDİLMESİ ÖNERİLİYOR”

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) evde bakım hizmetleri için kaynaklarının bulunduğu ifade edilen açıklamada, özellikle hastalığı hafif geçiren, genç ve ek hastalığı olmayan hastaların ev ortamında, ağır zatürre, yaşlı veya ek hastalığı olan hastaların hastane ortamında takip edilmesinin önerildiği kaydedildi.

Açıklamada şu görüşler ifade edildi:

“Ev bakım hizmetlerinin uygulanabilmesi için evin fiziksel şartları ve evde bakım hizmeti verebilecek uygun kişinin olması önemlidir. Bu olanaklara sahip olmayan kişiler için otel karantinaları hizmete devam ederken, uygun koşullara sahip ve karantina altına alınarak izole edilmesi gereken kişilerin evlerinde, oluşturulacak sistem dahilinde denetlenerek ve sağlık ekipleri tarafından takip edilerek izole edilmesi, ateşli hastalıkların artmasını beklediğimiz kış ayları boyunca, salgının toplum içinde yayılmasını kontrol altında tutmamıza katkıda bulunacaktır. Yerel Covid-19 vaka sayılarımızı kontrol altında tutmaya devam etmek ve toplum içindeki bulaşı azaltabilmek amacı ile toplumsal önlemler kadar bireysel önlem (el yıkama, maske ve fiziksel mesafe) kurallarına uyulması ve yüksek riskli aktivelerden (https://www.kttb.org/uzmanlar-covid-19-riskleri-hakkinda-ne-diyor/) de mümkün olduğunca kaçınılması önemlidir. Bu amaçla devletin kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu yaşam alanlarında sürekli ve etkili denetimler yapması, tedbirlere uyulması amacı ile eğitim ve uyarıları ihmal etmeden gündemde tutması çok önemlidir”.