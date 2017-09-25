Arpa fiyatına zam!

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) dünya piyasalarındaki yemlik arpa fiyatında yaşanan yükseliş nedeniyle arpa fiyatını artırdı.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Eylül tarihinde toplanan TÜK Yönetim Kurulu, peşin 72 kuruş olan yemlik arpa fiyatını peşin 77 kuruşa çıkardı.