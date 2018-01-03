Araçları ateşe vermekle suçlanıyorlar...

Mağusa’da önceki sabah saat 04:00 raddelerinde Gülsün Yılsev’e ait Güney Kıbrıs plakalı 2 aracın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattıkları iddia edilen zanlı E.İ ve Z.E dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kasti hasar” suçlamasıyla ilgili olarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı E.İ ve Z.E aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Zanlı E.İ İskele’de, zanlı Z.E Güzelyurt’ta tespit edildi...

Meselenin tahkikat memuru Yusuf Karaoğulları, 1 Ocak tarihinde saat 04:00 raddelerinde Gülsün Yılsev’e ait HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçların üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat neticesinde konu araçlar yakıldıktan sonra zanlı E.İ koşarak aracına bindiği ve olay yerinden kaçtığının tespit edildiğini belirten Karaoğulları, zanlı E.İ İskele’de tespit edildiğini, zanlı Z.E ise zanlı E.İ ifadesi ışığında Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Karaoğulları, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve aranan kişiler ile emareler olduğunu belirterek, her 2 zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Z.E’nin evinde kanunsuz ateşli silah da bulundu...

Gülsün Yılsev’e ait 2 aracın yakılarak kasti hasara uğratılmasıyla ilgili olarak Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklanan zanlı Z.E evinde yapılan aramada ise 28,5 cm namlu uzunluğunda adına kayıtlı olmayan av tüfeği bulundu.

3 gün tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı E.İ ve Z.E tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.