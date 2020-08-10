Aracında ölü bulundu

Karaoğlanoğlun’da deniz kenarında öğle saatlerinde 51 yaşındaki Adnan Khashman aracında ölü olarak bulundu. Olay yerinde ve araçta yapılan ilk incelemelerde Khashman’ın cesedi üzerinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Adnan Khashman’ın ölüm sebebi yapılack olan otopsi sonrası belirlenecek. Ani ölümle ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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