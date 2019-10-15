Apartman dairesine fuhuş baskını

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının ‘Fuhuşa teşvik’, ‘fahişelik yaptırma ve yapılmasına yardımcı olma’ suçlarını işlediklerini söyledi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı N.Y.’nin, Girne’de iki apartman dairesinde iki bayana fuhuş yaptırdıklarına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, söz konusu adreslere baskın yapıldığını, zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının iki kadını farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, aracılık sağlayarak fuhuş yapmalarına yardımcı olup kazanç sağladığını söyledi. Zanlının işlediği suçu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.