Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis "gevşek federasyon" olarak da anılan merkezi zayıf federal çözüm konusunda basının ve toplumun karşısına çıktı, "Kıbrıs'a Sesleniş" konuşmasında "çözüm için çalışırım ancak işlerliği olmayan bir çözüm felaket olur" dedi.



Anastasiadis, "Ademi Merkeziyetçi Federasyon" kavramını çok daha geniş olarak toplumla paylaşmak istediğini söyledi, "gevşek federasyon" tanımını ısrarla reddetti.



Kendinden önce 6 liderin de "çözüm için çalıştığını ancak hiçbirinin başarılı olmadığını" söyleyen Anastasiadis, "Türk uyuşmazlığı duvarına çarptılar" iddiasını ortaya koydu.



Anastasiadis, "Talat ve Akıncı gibi ılımlı siyasetçilerle bazı konularda ilerlemeler sağlandı ancak önemli görüş ayrılıkları da ortaya çıktı" dedi.



Crans Montana'daki çözümsüzlüğü de "Türk uyuşmazlığına" bağlayan Anastasiadis, sıklıkla "suçlama oyunları"na başvurdu.



"Normal Devlet" tanımını özellikle öne çıkaran Anastasiadis, bunun "işlerliği olan" ayrıca "askerden ve garantörlerden arındıırılmış" bir devlet olması gerektiğini söyledi.



"İşlerlik" kavramını ısrarla vurgulayan Anastasiadis "Adem-i Merkeziyetçi Federayon" tezinin işler bir devleti amaçladığını söyledi.



İngiltere ve Yunanistan'ın "garantörlük"ten vazgeçtiğini belirteren Anastasiadis, İngiltere'nin tavrının önemli bir değişim olduğunun altını çizdi, "Bu yönde tek ısrarcı ülke Türkiye'dir" dedi.



Anastasiadis konuşmasında yoğunlukla "federal devletin işlerliği" üzerinde durdu, Kıbrıslı Türklerin tüm federal organlara etkin katılımına yönetlik endişelerini dile getirdi.



Anastasiadis, tüm federal organlarda en az bir Kıbrıslı Türkün onayının aranmasının çözüme işlerlik kazandırmayacağı görüşünde olduğunu sık sık vurguladı ve şunu söyledi:

"Kıbrıslı Türklerin yaşamsal çıkarıları söz konusu olduğu durumlarda elbette Kıbrıslı Türklerin en az bir oyu aranmalıdır, ancak bu tüm federal organlar için koşul olarak kabul edilemez."



Anastasiadis bu önerisinin "siyasi eşitlik"le çelişkili olmadığı görüşünü paylaştı, Türkiye'deki "Kürt Meselesi"nden örnek vererek kendi düşüncesini destekleme iddiasını ortaya koydu.



Anastasiadis, "Türkiye'de Kürtler, Erdoğan'dan her meselede en az bir Kürt oyunun da karar mekanizmalarında olmasını isteseydi, ne düşünürlerdi" diye sordu.

Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin onayının aranması gerektiği kurumlarda da mutlaka "Tıkanıkları Çözme Mekanizması"nın devreye girmesi gerektiğini söyledi.



Toplumların idari özerkliğini öne çıkaran Anastasiadis, "federe yönetimlerin (oluşturucu devletçiklerin) olabildiğince geniş özerkliğe sahip olmalarını ön gördüğünü söyledi.



Anastasiadis, "kanatları güçlü federasyon" savunurken, bunun karşılığındaki şartının da "askerden ve garantörlerden arınmış bir Kıbrıs" olduğunu söyledi.



"Benim önerim hiçbir şekilde konfederasyonla bağdaşlaştırılmaması gerekiyor" diyen Anastasiadis, "Bir çözüm modeli olarak KONFEDERASYONA kesinlikle karşıyım" dedi.

Kıbrıslı Türklerin etkin katılımın Guterres Çerçevesi'nde de "çözülmemiş bir sorun" olduğunu ileri süren Anastasiadis, "Tüm söylediklerim Guterres Çerçevesi ile de çelişmiyor" dedi.



"Münhasır Ekonomik Bölge"nin Federal Devlet'in yetki alanında kalması gerekltiğine inandığını söyleyen Anastasiadis, "Münhasır Ekonomik Bölge, Kıbrıs Rum ya da Kıbrıs Türk yönetimlerinin değil Federal Hükümet'in yetki alanında olacak, doğal zenginlikler burada paylaşılacak" iddiasını ortaya koydu.



DÜŞÜNME BESİNİ



Anastasiadis, yeni "federal çözüm" modeline dair önerilerini aslında üzerinde "düşünülmesi" ve "konuşulması" için ortaya attığını belirterek, bunları "düşünce besini" olması için paylaştığını anımsattı.



Bu konudaki görüşlerini ilk defa 2010'da Ulusal Konsey'de de dile getirdiğini söyleyen Anastasiadis, "Adem-i Merkeziyetçi Federasyon" modelinin kendisi için yeni bir şey olmadığını da vurguladı.



"Bu düşüncelerimi TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na da anlattım" diyen Anastasiadis, "Kıbrıslı Türklerin endişelerine ve kaygılarına karşı da duyarlıyız" sözlerini kullandı.



"Çavuşoğlu'nun tepkilerini burada anlatamam çünkü bu özel bir görüşmeydi" diyen Anastasiadis, kendi düşüncelerini Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'yla paylaştığını ifade etti.

Anastasiadis, bu kadar yıldan sonra bu merkezi zayıf federasyon modeline geride dönerken, TC Dışişleri Bakanı'yla görüşmesinin etkili olduğunu ima etti, ancak, Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik konuşmalarını açıklamaktan ısrarla kaçındı.



Anastasiadis'ten bazı satır başları:

"İki taraf arasında ortak bir referans noktası bulunmazsa Genel Sekreter belki de görüşmeleri yeniden başlatmayacaktır."

"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarından asla vazgeçmem, doğal gaz meselesini de hiçbir koşulda müzakere masasına getirmem."



"Doğal Gaz gelirlerinin en iyi değerlendirme modeli Norveç modelidir, elde edilecek gelir bir banka hesabında korunarak, çözümden sonra değerlendirilir."



"2004'te EVET kampanyasının başını çektim ancak partimin % 60'ı benim peşimden gitmedi, o nedenle şimdi işlerliği olan bir çözümü gündeme getirmek çok önemlidir."

"Mobil telefonlar konusunda ne yazık ki yol alamıyoruz çünkü Türk tarafı böyle konuları tanınma meselesi yapıyor. Ayrıca bazı yasalarımız da buna engel oluyor."



Anastasiadis'in kafası karışık

Niyazi Kızılyürek



Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlikten kaynaklı federal organlara etkin katılımını baş sorun olarak lanse etti.



Anastasiadis "işler bir devlet" tezini Kıbrıslı Türklerin etkin katılımıyla ters orantılı görüyor.

Ne zaman "işler devlet" demişse, hemen ardından "tüm federal organlarda bir Kıbrıslı Türk oyu olamaz" demesi, bunun en çarpıcı göstergesidir.



Açıkça belli olmuştur ki, Anastasiadis, Crans Montana sürecine kadar kabul ettiği bazı ilkelerden de geri adım atmıştır.



Tek bir kez dahi "dönüşümlü başkanlık"tan söz etmedi.

Bundan söz etmediği gibi Kıbrıslı Türklerin federal organlara katılımını hep bir sorun olarak yansıttı.



Anastasiadis'in FEDERASYON konusunda da kafasının karışık olduğu ortaya çıktı.

Çünkü federasyonlar doğası gereği adem-i merkeziyetçidir. Üstelik Crans Montana'ya kadar olan süreçte federal hükümetin yetkilerini artırmak isteyen de kendisiydi. Şimdi buradan geri adım atarken, asıl sorunun gevşek veya değil olmadığı da anlaşıldı.



Anastasiadis, devletin işlerlik sorunununu Kıbrıslı Türklerin etkin katılımına indirgedi.



Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'in konuşmasından sonra Kıbrıs çözüme daha yakın olmadı.





