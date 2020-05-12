Aminu'ya otopsi yapıldı

Mağusa’da geçtiğimiz günlerde evinde ölü olarak bulunan Mustapha Amınu Abba’ya (E-22) ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

UYUŞTURUCUDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ortaköy’de dün akşam devriye halinde olan polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden A.A.M.A.(E-23) ve M.A.R.A.Q.’nun (E-23) üzerlerinde yapılan aramada, tecavüzi alet olan bir adet maket bıçağı ve bıçak bileme demiri yanı sıra yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

PİLE’DE KASTİ HASAR

Pile’de faaliyet gösteren “Just Baked” isimli marketin ana giriş kapısı önüne dün akşam meçhul şahıs veya şahıslar tarafından henüz tespit edilemeyen patlayıcı madde kondu. Maddenin patlaması sonucu, marketin ana giriş kapısı ve kapı camları hasar gördü. Soruşturma devam ediyor.