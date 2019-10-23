Alsancak’a nezih bir mekan

Alsancak’ta hizmete giren Basilic Cafe&Restaurant, Girnelilerin hizmetine girdi. Basilic Cafe&Restaurant geçtiğimiz akşam seçkin davetlilerin katılımı ile açılışını gerçekleştirdi.

Mekanın sahibi Juhar Tokhtiyeva, açılış gecesinde misafirleri ile ilgilendi.

Avrupa, Rus ve İran yemeklerinin yanı sıra zengin menüsü ile dikkat çeken Basilic Cafe&Restaurant her gün 10:00 ile gece 02:00 saatleri arasında hizmet verecek ve misafirlerini ağırlayacak. Önümüzdeki günlerde haftanın belirli günleri canlı müzik ile de misafirlerine müzik ziyafeti de sunacak.