'Alman vatandaşı hayatını kaybetmedi'

Sağlık Bakanlığı, bugün sosyal medyada ve bazı sitelerde çıkan “Alman hasta hayatını kaybetti” iddiaları ile ilgili açıklama yaptı, " Alman vatandaşın hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir "

İşte açıklama;

“Bugün sosyal medya ve bazı haber sitelerinde KKTC'de korona virüsünden bir Alman hastanın daha hayatını kaybettiği iddiaları yer almaktadır.

Yoğun bakımda yatan Alman hastanın tedavisi devam etmekte olup, durumu stabildir. Hayatını kaybettiği iddiaları gerçekliği yansıtmamaktadır.”