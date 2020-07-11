Alınması gereken ifadeler var

Bostancı’da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı B. N. ve ona uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilen S. I.’nın tutukluluk süreleri uzatıldı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve beklenen tahlil sonuçları olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş Bağrıkara Sokak Bostancı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından bir salon araçta şüpheli olarak görülen B. N.’nin alıkonularak kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada; torpido gözünde, üzerinde Eczane yazılı naylon içerisinde 4 ayrı şeffaf renk naylona sarılı yaklaşık 110 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini söyledi. Polis zanlının suçüstü yakalandığını ve soruşturma başlatıldığını ve zanlı B. N.’nin tasarrufunda bulunan yaklaşık 110 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ayni gün S. I’den aldığının tespit edilmesi üzerine zanlı S. I’nin de tutuklandığını belirtti. Zanlı S. I’nin ikametgahında yapılan aramada; İkametgahın mutfağında bulunan dolap içerisinde, naylona sarılı, 65 gram ağırlığında beyaz renk şüpheli madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve beklenen tahlil sonuçları olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.