“Alınan tedbirlerin yetersiz olduğu ortaya çıktı”

Türkiye’den PCR testi pozitif olduğu belirtilen bir yolcunun gelmesinin ‘bir işaret fişeği’ olduğunu belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu olayın Hükümet’in aldığı tedbirlerin yeterli olmadığını da ortaya koyduğuna işaret etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ateşin olmaması veya ölçülememesi durumunda yaşanacak sıkıntılara işaret etti, karantinaya dahi gidilecek olsa, gümrük memurları veya başka çalışanların temasına ilişkin bir önlemin olmadığına da değindi.

Erhürman, gümrük memurlarıyla ilgili de bir şeyler yapılması gerekliliğine işaret etti.

1 Temmuz sonrası için endişelere ilişkin konuşan Erhürman, 1 Temmuz’dan sonra gelen kişilerin de en azından test sonuçları çıkana kadar karantinada kalması gerekliliğine vurgu yaptı.

Kategorilerdeki sıkıntının yanı sıra, gelecek 2 uçakla ilgili tedbirlerin de belirsiz olduğuna işaret eden Erhüman, bu kadar belirsizliğin içinde turizmin de adım atmasının mümkün olmadığını altını çizdi.

Hükümet’in bu güne kadar 76 tane Yasa Gücünde Kararname yaptığını belirten Erhürman, bunlardan sadece 4’ünün Genel Kurul’a geldiğine işaret etti, aralarında ciddi sıkıntıların da olduğu diğer kararnamelerin de hızla Genel Kurul’a getirilmesi çağrısı yaptı.

Erhürman, Kararnamelerin işsizliğin önlenmesini sağlayamadığı gibi, işçi durdurmayı mecburi hale getirdiğini belirtti, sosyal patlama riskine işaret etti.