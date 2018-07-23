ALAYKÖY'DE YANGIN
Alayköy'ün batı kısmında bulunan çöplük alanında saat 10:45 sıralarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
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Alayköy'ün batı kısmında bulunan çöplük alanında saat 10:45 sıralarında başlayan yangın askeri bölge içerisindeki ormanlık alana sıçradı.Yangına polis itfaiye, orman dairesi ve askeri personel müdahale ediyor
Yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor. İtfaiye ekipleri ormanlık araziye müdahale ediyor
Yangın nedeniyle askeri alan içerisindeki bazı mayınların patladığı öğrenildi
Ayrıntılar gelecek
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