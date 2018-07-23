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ALAYKÖY'DE YANGIN

ALAYKÖY'DE YANGIN

Alayköy'ün batı kısmında bulunan çöplük alanında  saat 10:45 sıralarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

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Alayköy'ün batı kısmında bulunan çöplük alanında  saat 10:45 sıralarında başlayan yangın askeri bölge içerisindeki ormanlık alana sıçradı.Yangına polis itfaiye, orman dairesi ve askeri personel müdahale ediyor

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Yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor. İtfaiye ekipleri ormanlık araziye müdahale ediyor

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Yangın nedeniyle askeri alan içerisindeki bazı mayınların patladığı öğrenildi

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Ayrıntılar gelecek

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