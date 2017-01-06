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AKM tekrar hizmete açılıyor

AKM tekrar hizmete açılıyor

AKM’nin Milli Kütüphane ve Halk Kütüphanesi, 9 Ocak’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

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Eğitim Bakanlığı’nın, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi’nin bir süreden beri tadilattı yapılan Milli Kütüphane ve Halk Kütüphanesi, 9 Ocak’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Milli Kütüphane ve Halk Kütüphanesi hafta içi mesai saatleri içinde, cumartesi günleri ise saat 13.00’e kadar hizmet verecek.

Bu arada tadilatı tamamlanmak üzere olan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konferans ve sergi salonlarının da en kısa sürede yeniden hizmete gireceği ve açılış tarihlerinin ileriki günlerde duyurulacağı kaydedildi.

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