Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Geçitkale Havalimanı’nın kolorduya tahsis edilmesi dahil son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi, “Aklın yolu barıştır” dedi.

“Gerginliğin sürekli tırmanmasına yol açan bu durum sürdürülebilir değildir ve hep birlikte kazanılabilecekken herkesin kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır” görüşünün öne çıktığı açıklamada, barışın tüm bölgeye hizmet edeceğine işaret edildi.

Açıklama şöyle:

Bir süreden beri Doğu Akdeniz’de başta deniz yetki alanları ve hidrokarbon arama faaliyetleri olmak üzere çeşitli konularda yaşanan gerginlikler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İHA ve SİHA temin etmek için attığı adımların ve son olarak ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırması yönündeki gelişmelerin eklenmesiyle yeni bir boyuta ulaştı.

Bunların sonucunda, 13 Aralık tarihinde KKTC Bakanlar Kurulu Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına tahsis edilmesine ilişkin bir karar üretti.

Uzun bir süreden beri vurguladığımız gibi, Kıbrıs sorununda bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılması, yalnızca adada değil bölgede de kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması ve bölgedeki kaynakların diyalog yoluyla adil bir biçimde paylaşılması açısından elzemdir. Kapsamlı çözüme ulaşılamayan koşullarda atılan gerginliği artırıcı her adım karşı adımları gündeme getirmekte ve bu durum barışı tehdit etmekten başka hiçbir sonuca hizmet etmemektedir.

Kalıcı barış ve istikrar için çok önemli bir motivasyon kaynağının gerginliğin durmaksızın artmasına yol açan bir faktöre dönüşmesi rasyonel ve kabul edilebilir değildir. Tüm taraflar için en akılcı yolun çabaları bir diğerine üstünlük sağlamaya değil, bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmaya yönlendirmek olduğu son derece açıktır. Kuruluşundan beri yalnızca adada değil bölgede de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için mücadele eden CTP açısından yaşanan gelişmeler bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmak yolunda ortaya konulan çabaların artırılması gerektiğini ve zaman kaybetme lüksü bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Gerginliğin sürekli tırmanmasına yol açan bu durum sürdürülebilir değildir ve hep birlikte kazanılabilecekken herkesin kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır.

Aklın yolu barıştır ve yalnızca adada değil bölgede de barışa ulaşılabilmesi için tüm gayretlerin bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılması hedefine yönlendirilmesi gerekir.