Akıncı:Prosedür neyse gereğini yapacağım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hükümet kurma konusunda prosedür neyse gereğini yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hükümetin istifasının ardından partilerle temas sürecim başlayacak ancak, o noktaya gelinceye kadar ne olur bilemem. Bakarsınız görevlendirme olmadan bir Meclis çoğunluğu etrafında oluşan bir hükümet modeli çıkabilir, bakarsınız çıkamaz. O takdirde tabii ki değerlenirmelerim buna göre değişecek” dedi.

Akıncı, katıldığı bir etkinlikte sorular üzerine hükümet kurma konusunda açıklama yaptı.

Seçimin ardından ortaya bir sonuç çıktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, partilerin bu sonucu değerlendireceğini söyledi ve bu değerlendirmelerin serinkanlı bir şekilde yapılmasını istedi.

Seçimin ardından sürecin ilerlediğini, yeni hükümetin kurulması için de mevcut hükümetin bir iki gün içerisinde istifasını sunacağını ifade eden Akıncı, hükümetin istifasını sunmasıyla birlikte de Cumhuriyet Meclisi’e girmeye hak kazanan partilerle istişarelerinin başlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ben, hükümeti Anayasa’nın öngördüğü çerçevede gerekli çoğunluğu sağlayıp kurabilecek olan bir grup başkanına ya da milletvekiline vermek durumundayım. Anayasa bunu emrediyor. O nedenle benim yapacağım istişarelerde böylesi bir çoğunluğu hangi partinin sağlayacağını görerek ona göre gereğini yapacağım” dedi.

Ülkede parlamenter sistem olduğunu ve hükümetleri Cumhurbaşkanının değil, partilerin kurduğunu vurgulayan Akıncı, Cumhurbaşkanı’nın hükümetin atamasını yapacağını söyledi.

Akıncı, “ Hükümeti belli bir program çerçevesinde bir araya gelebilecek partiler oluşturacaktır. Biz de gereğeni yapacağız. Daha böyle bir tablo ortaya çıkmadı. Partilerin yaptığı çalışmaların sonuçları, ne olacağını belirleyecek. Durum netleşmeden ben buna dahil olmak istemedim. Öte yandan süreç ilerliyor, haftanın ortasına geldik. Dediğim gibi yeni hükümet kurulana kadar göreve devam edebilmeleri için yetki vermem gerekiyor. Bunun için de istifa etmeleri gerekiyor. Bunun ardından partilerle temas sürecim başlayacak ama, o noktaya gelinceye kadar ne olur bilemem. Bakarsınız görevlendirme olmadan bir Meclis çoğunluğu etrafında oluşan bir hükümet modeli çıkabilir, bakarsınız çıkamaz. O takdirde tabii ki değerlenirmelerim buna göre değişecek” dedi.