Akıncı, televizyonların ortak canlı yayınına konuk oluyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, perşembe akşamı Kıbrıs Türk televizyonlarının ortak canlı yayınına konuk oluyor.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, perşembe akşamı Kıbrıs Türk televizyonlarının ortak canlı yayınına konuk oluyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Akıncı, 20.30-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek yayında güncel gelişmelerle, iç ve dış konulara ilişkin soruları yanıtlayacak.
BRT, Genç TV, Sim TV, Kanal T, Kıbrıs TV, Ada TV ve Diyalog TV’den katılımcıların yer almasının beklendiği Cumhurbaşkanlığı’ndan yayımlanacak program eş zamanlı olarak tüm televizyon kanallarında yer alacak.
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