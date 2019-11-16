Akıncı Lute ile görüştü

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi tamamlandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama olmadı.

Liderlerin 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık çalışması için dün adaya gelen Lute, bugün akşamüzeri Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek.

Lute – Anastasiadis görüşmesi saat 18.30’da olacak.

Lute'un pazar akşamı adadan ayrılması bekleniyor.

