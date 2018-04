Akıncı, Kadir Kaba'nın kitap tanıtımı ve fotoğraf sergisine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kadir Kaba'nın, modern Kıbrıs Türk fotoğrafının kurucusu M. Fevzi Akarsu’nun hayatını ve eserlerini kaleme aldığı kitabının tanıtımı ve orijinal fotoğrafların da yer aldığı sergisinin açılışına katıldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, belediye başkanlığı döneminde başlattığı sanat faaliyetleriyle ilgili her türlü çabayı Cumhurbaşkanlığı döneminde de yapmaya hazır olduğunu, bunun bir görev ve hizmet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunu yaparken adil olmak, gerçekçi olmak gibi kıstaslara da uymam lazım. Çünkü bu konuda hizmet verebileceğimiz çok alan var, katkı yapabileceğimiz çok alan var. Bulunduğum mevki itibariyle onarı da dikkate almam lazım. Yapabildiğimizin azamisini yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.



Belediye Başkanlığı döneminde “Yazın Sanat Ödülü” olduğunu anımsatarak, Lefkoşa’da kültür sanat festivalleri yapıldığını, karikatür sergilerinin açıldığını ve belediye yayınlarından her yıl bir kitap basıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunu, Cumhurbaşkanlığı olarak da yapmak istiyorum. Bu konudaki ödülleri teşvik ediyorum; bir tüzük hazırlayın, bunu her yıl ilan edelim, bu konuda sanatçılar yazarlar yazsın çizsin her yıl bir alanda bir veya birkaç kitap basalım. İlgili örgütlerin bu tüzük çalışmasını yapmasını bekliyorum” dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun olması halinde görev süresince kültür ve sanata ek hizmet yapmaktan büyük memnuniyet duyacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde yer alan tanıtım ve sergide yaptığı konuşmada, şu an sanat merkezi olarak kullanılan binada 1976’dan 1990 yılına kadar belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, sanatı icra etmek için mekan ihtiyacının günümüzde daha da önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, o dönemde bütçe imkansızlığı nedeniyle yeni belediye binası yapamadıklarını ama Emek Sineması’nı restore ederek Belediye Tiyatrosu olarak kullanıma açtıklarını ve binanın yaklaşık 30 yıldır oda tiyatrosu gibi hizmet verdiğini belirtti.



“Kıbrıs Türk sanatının, kültürünün örnek mekanları olabilir”

Yarım kalan Belediye Tiyatrosu inşaatının tamamlanmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkede, yarım kalan üç binanın; yarım kalan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu binası, 1999’da yanan Devlet Tiyatrosu binası ile çok başarılı bir şekilde performanslarını sürdüren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının yapılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, eski Vakıflar Sineması binasının Senfoni Orkestrası için ayrıldığını, iyi bir proje ile, kullanımda olmayan binanın dönüştürülebileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunları yaparsak, öyle inanıyorum ki, Kıbrıs Türk sanatının, kültürünün örnek mekanları olabilirler ve oralarda çok daha güzel icralar yapılabilir” dedi.



Kadir Kaba ile dostluğunun, kendisinin Belediye Başkanlığı döneminden çok önce başladığını, ikisinin de “68 kuşağı” olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kadir Kaba’nın fotoğraf sanatına çok katkıları olduğunu ve bu katkısının devam ettiğini, eski bir dostu olarak Kadir Kaba ile iftihar ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ayrıca, 15 Nisan Dünya Sanat günü nedeniyle yarın akşam Cumhurbaşkanlığında vereceği resepsiyona tüm sanatçıları davet etti.



Kaba: “Bu ülkede resmi sponsorluk dönemini Mustafa Akıncı başlattı"

Fotoğraf Sanatçısı Kadir Kaba da, çok duygulandığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın daha belediye başkanlığı döneminde kıt imkanlara rağmen kültür-sanata verdiği değeri ve katkıyı anlattı. Kadir Kaba, “1980’lerde bu yola çıktığımızda koskoca bir yüreğimiz vardı. Bu yüreği kavuracak ne yağımız, ne tavamız vardı. Akıncı bize sahip çıktı, tavayı koydu, kendi yağını koydu ve biz bu yola çıktık” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın o dönemde, kıt imkanlara rağmen sanata katkı yaptığını, her yerde açtıkları sergide arkalarında durduğunu anlatan Kadir Kaba, “bu ülkede resmî sponsorluk dönemini Mustafa Akıncı başlattı” diyerek, Cumhurbaşkanına teşekkür etti.