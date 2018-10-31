AKARYAKITTA 20 ve 30, EURO DİZEL’de 21 KURUŞ indirim yapıldı

Akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi. Yenidüzen’in resmi makamlardan aldığı bilgiye göre akaryakıtta 20 ile 30 kuruş, Euro Dizel’de 21 kuruş, gazyağına ise 13 kuruş indirim yapıldı. AKARYAKITTA yeni fiyatlar 95 oktan benzinin litre fiyatı 20 kuruş indirimle 5.81’den 5.61’e, 98 oktan benzin 30 kuruş indirimle 6.01’den 5.71’e geriledi. Euro Dizel’in litre fiyatı 21 kuruş indirimle 5.76’dan 5.55’e geldi. Gazyağı ise 13 kuruş indirimle 5.59’dan 5.46’ya geriledi. Yeni fiyatlar gece saat 12:00’den itibaren geçerli olacak.