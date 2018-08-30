Ajansın kaptanı bülteni habersiz bırakmadı

Devletin resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanlarının da ek mesaiye kalmaması üzerine ‘resmi tatil’ nedeniyle bugün işbaşı yapılmadı, TAK bültenindeki haberleri TAK Müdürü Fehmi Gürdallı hazırladı.

Sabah saatlerinden itibaren abonelere ulaştırılan TAK bültenindeki haberlerin “FG” imzasıyla yayınlanması TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’nın görevini sürdürdüğünü ve bültenin habersiz kalmaması için çabaladığını ortaya koydu.

Kamuda yetkili sendikaların mesai saatleri dışında “ek mesaiye kalmama” eyleminin başlamasıyla resmi tatillerde de kamu kurumlarında hizmet verilemiyor.