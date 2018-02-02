Aileye ev ve maaş tahsisi

Geçim derdindeki yardıma muhtaç beş çocuklu aileye bir yardımsever umut oldu.

Çocukları hasta olduğu için günlerce Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve tek maaş ile geçinemediğini YENİDÜZEN aracılığıyla duyuran ailenin yüzünü güldürmeye hazırlanan bir yardımsever, onlara ev tahsis edeceğini ifade etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada yardıma muhtaç aileye ev tahsis edeceğini, bunun yanında anneye de 2 Bin TL maaş bağlatacağını belirtti.

Aynı zamanda çocukların eğitimi ve tedavisini de üstlenen yardımsever, Mağusa’da çocukların kolay ulaşabileceği bir okul çevresinde ev bulma girişiminde olduğunu belirtti.

“Bir anne çocukları için daha ne ister ki…”

YENİDÜZEN’in ulaştığı anne Özlem A., çocukların durumuyla ilgili bilgi aktardı. Çocukların hastaneden taburcu edildiğini, tedavilerine evden devam edildiğini belirtti. İki buçuk aylık olan en küçük bebeğe sabah akşam, günde iki kez iğne yapıldığını kaydetti.

Kendilerine bir ev alınacağı ve maaş bağlanacağıyla ilgili Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nden bilgi aldıklarını ifade eden anne Özlem A., buna çok sevindiğini fakat yine de söylenenlerin sözde kalma olasılığını düşündükleri zaman korktuklarını ve hüsrana uğramamak için temkinli davrandıklarını belirtti.

Anne Özlem A., “Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nden Rabia Hanım aradı, bize birinin ev tutacağını söyledi, bizden hesap numarası oluşturmamızı istedi. Çok sevindik ama aslı yoksa diye de üzerine gitmedik, sonra çok üzülürüz. Eğer bu doğruysa dünyanın en mutlu insanı olurum tabi, bir anne çocukları için daha ne ister ki, inşallah olur…” dedi.