CTP milletvekili Erkut Şahali, ülkedeki yabancı iş gücündeki artışa işaret etti, yerel istihdamda düşüş olduğunu belirtti.

Şahali, yerel istihdamın artırılması için Çalışma Bakanlığı’na önemli görevler düştüğünü söyledi.

Erkut Şahali, ülke insanının donanım kaydının ortaya çıkmasında, 18-60 yaş arasındaki kişilerin hangi alanlarda istihdam edilebileceğinin belirlenmesinde, Çalışma Dairesi’nin faal olabilmesi gerektiğini söyledi.

İş alanlarının artık değiştiğini, gençlerin birçok farklı alanda eğitim aldığını ifade eden Şahali, elektronik ortamda, kendi evlerinden çalışabilecek kişilerin istihdamının önünü açacak bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Şahali, Eğitim ve Çalışma bakanlıklarının işbirliklerinin istihdam için önemli olduğunu vurguladı.

İşsizlik oranlarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirten Şahali, “Gerçek bir sayım ve oluşacak veri tabanının güncel tutulması önemli. Bunları yapmadığımız takdirde her alanda yabancı iş gücü tercihi sürecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın her biriminin geliştirilmesinin ertelenemez bir gerçek olduğunu söyleyen Şahali, iş kazalarını, insan onuruna aykırı çalışma ortamlarını denetleyecek sayıda personel olmadığını kaydetti.

Şahali, “Önümüzdeki yıl da çalışma yaşamında disiplin sağlayamayacağız, personel eksikliğini, kaynak eksikliğini konuşacağız. Toplumun dönüşmesi, devletin kurumlarının saygınlığının artması için acil bir insan kaynağı tartışması yapılmalı. Esas yapılması gereken budur” dedi.