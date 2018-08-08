Açık artırmayla araç satışı
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 14 Ağustos Salı günü açık artırmayla araç satışı yapılacağını duyurdu.
A+A-
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 14 Ağustos Salı günü açık artırmayla araç satışı yapılacağını duyurdu.
Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haspolat Ambarı’nda bulunan çeşitli tipteki arabalar saat 09.30’da açık artırma ve peşin parayla satışa çıkarılacak.
Satışlarla ilgili daha fazla bilginin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden alınabileceği kaydedildi.
Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler