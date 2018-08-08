Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 14 Ağustos Salı günü açık artırmayla araç satışı yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haspolat Ambarı’nda bulunan çeşitli tipteki arabalar saat 09.30’da açık artırma ve peşin parayla satışa çıkarılacak.

Satışlarla ilgili daha fazla bilginin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden alınabileceği kaydedildi.