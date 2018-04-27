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Açık artırma internetten canlı yayımlanacak

Açık artırma internetten canlı yayımlanacak

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Genel Müdürlük ve yönetim binasının satılması için 30 Nisan Pazartesi yapılacak açık artırma, internet üzerinden canlı yayımlanacak.

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Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Genel Müdürlük ve yönetim binasının satılması için 30 Nisan Pazartesi yapılacak açık artırma, internet üzerinden canlı yayımlanacak.

Açık artırma www.mik.gov.ct.tr adresinden izlenebilecek.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, açık artırma saat 10.00’da Merkezi İhale Komisyonu’nda 5 milyon Sterlin taban fiyatla başlayacak.

2 dönüm 1,200 ayakkare büyüklüğündeki KTHY binası, en yüksek teklifi yapan alıcıya satılacak.

Açık artırmaya katılacak gerçek kişilerden kimlik kartı; kamu kurum kuruluşlar ve tüzel kişilerden yetki belgesi istenecek.

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