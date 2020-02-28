Acarkent Villaları

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Acarkent İstanbul’un en gözde yaşam alanlarından birisidir. Hem bulunduğu konum itibari ile hem de içerisinde buluna yapıların lüks tarzı ile herkesin gözdesi olan bu alanda oldukça büyük bir projedir. İstanbul’da Acarken tipinde daha başka bir proje yoktur. Çünkü burası konumu gereği ve kurulduğu alan açısından oldukça farklı ve eşi benzeri olmayan bir yerdir.

Acarkent projesinde farklı birçok yapı ile en şık ve en lüks villa ve dairler inşa edilmiştir. Villa olarak inşa edilen üç farklı yapı bulunmaktadır. Acarkent A tipi villa yapıları hem az sayıda hem de en büyük ve en değerli yapılardır. B tipi ve C tipi villalar daha fazla sayıda ve hem metrekare olarak daha küçük, hem de fiyat olarak daha uygun olan yapılardır.

Acarkent Boğazüstü evler olan geçen bölümde dairler yer almaktadır. Acarkent Recidance olarak geçen alanda stüdyo daireler yer almaktadır. Acarkent alt üst dublex villa modelleri ise bahçe dubleksi olarak ta adlandırılan yaşam alanlarıdır. Tüm bu mekânların her biri Acarkent sınırlarında yer alan, he türlü ortak alanlardan faydalanılabilen çok şık ve lüks yapılardır.

Acarkent’te Yaşam

Acarkent şüphesiz ki İstanbul’un en prestijli yaşam alanlarından birisidir. Sahip olduğu konum gereği hem İstanbul’un merkezinde hem de İstanbul’dan bir o kadar uzakta yeşilliklerin ve ormanlıkların arasında kurulmuş bir cennettir.

Acarkent içerisinde yer alan her bir yapı, isterse villa olsun ister dair, hepsi aynı güzellikler sahip olan lüks yapılardır. Burası yeşilliklerin arasında kurulmuş olan ve tek bir parsel halinde binlerce konutu bünyesinde taşıyan çok özel bir projedir. Sahip olduğu zemin gereği İstanbul’un depreme en dayanıklı bölgelerinden birisi olan Acarkent içerisinde yer alan sosyal alanları ile de her türlü etkinliğin ev sahibidir.

Acarkent oldukça büyük bir projedir. İçerisinde yer alan binlerce konut ve villa bir tarafa aynı zamanda çok kapsamlı bir sosyal yaşam alanıdır. En şık ve farklı türde restoranlar burada yer almaktadır. Spor salonları ve güzellik merkezleri sizler için en kaliteli hizmetlerini sunmaktadır. Birçok özel okul çocuklarınızın en iyi şekilde eğitim alabilmesi için Acarkent projesinin içerisindedir.