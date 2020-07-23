AB’den Kıbrıslı Türklere 2 milyon Euro

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplum örgütlerini destelemek amacıyla 2 Milyon Euro bütçeli bir teklif çağrısı açtı.

Hibe programı, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilecek ve Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecek.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 7’nci “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında” hibe programı sivil toplum örgütlerinin anlamlı sosyo-ekonomik değişimler yürütmelerini hedefliyor.



Programın hedefleri içerisinde sivil toplumun politika, karar alma süreçleri ve uygulamalarına katılımlarının sağlanması, hem yerel hem de AB düzeyinde değişimi etkilemeleri yer alıyor.

Kıbrıs’ta toplumlar arası diyaloğun ayırca sektörel bazda iş birliklerinin ve ortaklıkların geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçla Avrupa Komisyonu, çeşitli alanları öncelikleri arasına aldı.



Sivil toplumun kapasitesinin artırılması yanı sıra çevre ve iklim değişikliği, insan hakları, iyi yönetişim, sosyal kapsayıcılık ve gençlerin katılımı, medya okur-yazarlığı ve etik gazeteciliğin desteklenmesi Avrupa Komisyonu’nun öncelikleri arasında açıklandı.



Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına şu detaylara yer verildi:

Teklif çağrısında aynı öncelikleri taşıyan iki ayrı lot yer alacaktır. Ancak, lotlar altında sağlanan AB hibe desteğinin miktarı ve potansiyel süreleri farklı olacaktır.

Lot 1'de (400,000 Euro) hibe desteği 30,000 Euro'dan başlayarak 60,000 Euro'ya kadar olacak, süresi de 6 ile 36 ay arasında olacaktır.

Lot 2'de (1,600,000 Euro) hibe desteği 75,000 Euro'dan başlayarak 320,000 Euro'ya kadar olacak, süresi de 24 ile 36 ay arasında olacaktır.

Bu teklif çağrısı kısıtlı bir çağrı olacağından başvuru sahiplerinin başlangıçta sadece kavram belgelerini sunmaları gerekecektir.

Teklifler (Kavram Belgeleri) için son başvuru tarihi 16 Ekim 2020 Brüksel saati ile 15:00'tir (Kıbrıs saati ile 16:00'dır).

Başvuru sahiplerine yönelik rehbere ve başvuru paketine 169185 referans numarasıyla aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=169185

Bilgilendirme toplantıları ve eğitimler Ağustos ayından itibaren başlayacak ve Eylül ayını da kapsayacak şekilde devam edecektir.

Bilgilendirme toplantılarına ve eğitimlere dair bilgilere aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz: www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi, http://www.tcceugrantsupport.eu/en/ ve www.facebook.com/ABhibedestek.

Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için:

REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT-CS-VII@ec.europa.eu adresinden iletişime geçebilirsiniz.