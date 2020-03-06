AB'den ilaç ve maske istenecek
Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, koronavirüsle mücadele çerçevesinde AB'den ilaç, maske, eldiven ve antiseptikler tedarik edilmesini isteyecek
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Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, koronavirüsle mücadele çerçevesinde Kıbrıs gibi küçük ülkelere yeterli miktarda ilaç, maske, eldiven ve antiseptikler tedarik edilmesini isteyeceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Yoannu’nun önümüzdeki günlerde yapılacak olan AB Sağlık Bakanları Konseyi toplantısında bu konuyu gündeme getireceğini yazdı.
Gazete, Yoannu’nun açıklamasında, Konsey toplantısında koronavirüsünün yayılması nedeniyle oluşan krizin, AB ülkeler arasında daha etkin bir koordinasyon sağlanmasının ve virüsle ilgili daha iyi gözetim yapılmasının ele alınacağını söylediğini kaydetti.
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Etiketler : Koronavirüs
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