Tarım Dairesi, haftalık denetimlerde 8 tarımsal üründe limit üstü kalıntıya rastlandığını belirtti.

Tarım Dairesi’ne göre, 16 - 22 Aralık döneminde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetimlerinde 13 yerli üründen 2’sinde, 34 ithal ürünün de 6’sında limit üstü pestisit kalıntısına rastlandığını açıkladı.

Açıklamada, limit üstü kalıntı bulunan ürünlerin Tepebaşı’ndan Akdeniz Tarım’a ait ıspanak ve kereviz olduğu, söz konusu ürünlerin hasadına izin verilmeyerek beklemeye alındığı kaydedildi.

Geçen hafta limit üstü kalıntı tespit edildiği için beklemeye alınan Cemal Nizam ve Hasan Nizam’a ait enginarların, analizlerde limit altına düştüğü için hasadına izin verildi.

İthal tarımsal ürünler arasında ise İşleyen Kardeşlere ait üç parti elma, Halil Kasap’a ait elma, Kemal Palamut’a ait armut ve Bahar Yolu’na ait acı pul biberde limit üstü kalıntı bulunduğu bildirildi.

İşleyen Kardeşler’e ait üç parti elmadan ikisinin menşesine iade edildiği, birinin imha edildiği; limit üstü kalıntıya rastlanan diğer elma ve armutların imha edildiği; acı pul biberin de iade edildiği kaydedildi.



