75 bin TL’yi teslim etmedi, tutuklandı

Mağusa’da faaliyet gösteren Güç Ecza deposunda pazarlamacı olarak çalışan M.S. (E-31), iş yeri adına yaptığı satışlar karşılığı tahsil ettiği 74 bin 790 TL’yi, iş yeri muhasebesine teslim etmeyerek çaldı.

Polis Basın Bültenine göre, 05.03.2019-23.06.2019 tarihleri arasındaki hırsızlık olayındaki zanlı, tutuklanırken; soruşturma da devam ediyor.