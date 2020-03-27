Belediyelerin halkın sağlığı için mücadele ettiğine dikkati çeken belediye başkanları yüzde 25’lik kesintinin doğru bir karar olmadığını savundu

“KAOS YARATILACAK”… Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, tüm belediyelerin kendi imkânları ile kaynak yarattığını ve bu süreçte halka en iyi hizmeti vermek adına canla başla çalıştıklarını söyledi, “Bu kesinti kararı dolaylı yönden, belediyelerin hareket kabiliyetini zorlayacak” şeklinde konuştu.

Devrim DEMİR

Hükümet’in açıkladığı ‘ekonomik tedbirler’ belediyeleri ve çalışanlarını huzursuz etti. ‘Elzem hizmetlerden’ sayılmayan ve katkı paylarından %25 kesinti yapılacağı açıklanan belediyeler ve çalışanları ‘iş bırakmayı’ gündemine aldı.

Ülkenin içinde bulunduğu salgınla mücadele kapsamında, 28 belediyenin de kendi bütçelerini göz önünde bulundurarak halkın sağlığı için çalıştığına dikkati çeken belediye başkanları, yüzde 25’lik kesintinin doğru bir karar olmadığını savundu.

Belediye çalışanlarının hem kendilerinin hem de ailelerinin büyük risk altında olduğuna da değinen başkanlar, tüm belediyelerin bölgeleri için 7/24 sokakta olduklarını savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan başkanlar hükümetin kararının ardından tüm belediyelerin ayaklandığını, bu karardan geri dönülmemesi halinde grevin kapıda olduğunu belirtti.

BES’ten belediyelere destek…

Yalınkaya: “Kriz ortamında karar kaosa neden olacak”

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, hükümet edenlerin sınıfta kaldığını savundu, çareyi emekçilerin üzerinde yoğunlaştırdığını kaydetti.

Belediyelere yönelik yüzde 25 kesinti kararı ile kriz ortamında kaosa neden olunacağını ifade eden Yalınkaya, “Bu karar sonrası üzerinde durduğumuz konu para değil, halkın sağlığıdır. Önceliğimiz bu zor günlerde halkımızın daha iyi hizmetle korunabilmesi. Bu kesinti kararı dolaylı yönden, belediyelerin hareket kabiliyetini zorlayacak” dedi.

“Hükümet kararını bir daha gözden geçirsin”

BES başkanı Mustafa Yalınkaya, tüm belediyelerin kendi imkânları ile kaynak yarattığını ve bu süreçte halka en iyi hizmeti vermek adına canla başla çalıştıklarını söyledi. 28 belediyenin de aynı eforu sergilediğini kaydeden Yalınkaya, LTB’nin bu süreçte 2 Milyon TL kaynak yaratıp en iyi hizmet için çalıştığına da dikkati çekti.

Yalınkaya, “Hükümet yüzde 25’lik kesinti ile belediyelere hizmetleri durdurun diyor. Hangi kurum ve kuruluş bu zorlu süreçte belediyeler dışında halkı için efor sarf etti. Sağlık çalışanları, polisler herkes için alkış tutuldu, halkına bu zor günlerde en iyi hizmeti sunmak için çalışan belediye çalışanları göz ardı edildi. Halkın görünmez kahramanları belediye çalışanlarıdır. Dünya genelinde, belediyelere her türlü destek verilirken, bizim hükümet edenler sekte vurmak için elinden geleni yapıyor. Biz maş ve paranın derdinde değiliz, çok sıkıntılı bir süreç olduğunun farkındayız. Belediye çalışanları hem kendileri hem de aileleri risk altında iken bu kesinti kararının hükümet tarafından bir kez daha gözden geçirilmesi tarafındayım.”

“İş bırakırız”

Mustafa Yalınkaya, iş bırakma noktasında kararlarının kesin olduğuna vurgu yaparak, belediyelerin yakıt tasarrufuna gidilmesi yönünde görüş belirten bir hükümetle karşı karşıya olduklarını değinerek, “Topladığımız çöpleri ilgili bakanlıklar önüne dökmesini biliriz. Belediye hizmetlerinin durması, salgın riskinin olduğu bu günlerde ciddi sonuçlar doğuracak. Kısmi de olsa sokağa çıkma yasağı uygulamada, her şey daha da kötüye gidecek” dedi.

Belediye Başkanları ne dedi?

Birçok bölgenin Belediye Başkanları uygulanacak yüzde 25’lik kesintinin doğru olmadığını savundu. Başkanlar, alınan kararın bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiği görüşünde.

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif:

“Bu karar belediye çalışanlarına ödül mü?

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediyenin 20 gündür devlet tarafından hiçbir maddi kaynak olmadan mücadele ettiklerini belirtti.

Latif, “Bu kriz döneminde 20 günlük sürede kendi özelimizde hiçbir hükümet yetkilisinin ne bir fikir, ne bir öneri, ne bir çözüm, ne de bir maddi katkısı olmamasına karşın Akdoğan Belediyesi kendi öz kaynakları ile bu mücadeleyi yapabileceği en iyi şekilde yaptı. Görevlerini mesai gözetmeksizin canla başla yapan tüm belediye personelime ödül olarak yüzde 25’lik kesinti yapmayı uygun gören UBP-HP hükümeti, kendiniz hiç-bir önlem alamamanın kesintisini de erken zamanda halka vermeniz dileğimle.”

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Karar çıkana kadar işi bıraktık”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, kararın yanlış olduğunu savunarak tüm belediyelerin olduğu gibi Lapta Belediyesi’nin son 20 gündür 7/24 sokaklarda canla başla görevde olduklarını söyledi.

Aktuğ,” Yanlış bir karar alındı. Lapta Belediyesi 20 gündür salgınla mücadele kapsamında halkımız zorda kalmasın, yaşlılarımız sokağa çıkmadan hizmet alabilsin diye 7/24 sokaklardayız. İşçilerimiz tüm riskleri göz ardı etti, alınan yüzde 25’lik kesinti işçilerin tüm moral ve motivasyonu nu sıfırladı. Siyasi partilerle belediyeler bir tutularak bu karar üretildi, bu bizi çok üzdü. Bu kesintiyi asla kabul etmeyeceğiz. Devletten hiçbir katkı lamadan bölgeye, personelimle birlikte en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Çalışanlarımın günlük tulumu, maskesi, eldiveni hiçbir yardım talep etmeden temin ediyoruz. Yüzde 25’lik kesinti kararının ardından tepkimizi koyduk ve bugün (dün) iş bırakıldı. Lapta Belediyesi bugün çalışmıyor, gelen yardımlar oldu onlar için AKUT’TAN yardım istedik dağıtmak için. Salgınla mücadele kapsamında her türlü önlemi alıyoruz, yaşlılarımıza ilk günden evden çıkmayın çağrısını ilk yapanlardan biriyiz. Bu şekilde böylesi zor günlerde iş bırakmaktan dolayı mutlu değiliz. Toplantı sonucu olumlu neticeler çerçevesinde, değil elimizi taş altına kayanın altına koymaktan çekinmeyeceğiz.”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

“Bu karar tüm belediyeleri zora sokacak”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bir hafta öncesinde İçişleri Bakanlığı’na önerilerini sunduklarını ifade ederek, “Bu önerilerimiz içinde Türkiye’ye her ay ödenen su paralarının bu dönem içinde alınmaması, kullandığımız temel hijyen malzemelerinden KDV muafiyeti ve geriye dönük İhtiyat Sandığı, sigorta vergi borçlarının bir müddet durdurulması yönündeydi.

Bu öneriler içinde birkaç madde daha vardı, dün açıklanan pakette bunların hiç birinin yer almadığını gördük.

Pakette yer alan yüzde 25 kesinti hele böyle bir dönemde çalışanlarımızın özveri ile sahada olduğu zamanda yapılması tüm belediyeleri zora sokacak. Biz çalışanlarımızın hakkını, sonuna kadar ödeyeceğiz” dedi.

Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar:

“Siyasiler de görüşlerini aktarsın”

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, yüzde 25’lik kesinti ile ilgili siyasi parti başkanlarının da düşüncelerini aktarmaları gerektiğini söyledi. Özçınar, belediyelerin de düşüncelerini ona göre söylemeleri gerektiği görüşünde olduğunu savundu.

Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun:

“Önlem değil kesme paketi çıkardılar”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, hükümet edenlerin ortada olmadığını halkla aralarına bir metre mesafe koyduğunu, halkla iç içe belediyelerin ve personellerinin olduğunu kaydetti. Coşkun, halkla temas edenin belediyeler olduğu bu zor günlerde açıklanan paketin önlem değil kesme paket olduğunu ifade etti.

Coşkun, “Ülkede ciddi bir panik yaşanıyor. Halkla içi içe olan belediyeler, canımızı sağlığımızı ortaya koyarak çaba sarf ediyoruz. Hükümetin ortaya koyduğu ise önlem değil, kesme paketi. Başbakan belediyeler de kesilsin halk ölsün mantığı ile hareket ediyor. Kısma paketi olabilir mi üstelik böyle biz zamanda? Hükümet sadece utanç verici, siyaset zamanı değil herkes elini taşın altına koymalı. Ben Suphi Coşkun olarak, hükümeti tanımıyorum. Halkımla bu salgından en iyi nasıl kurtulmamız gerekir mücadele ederek başaracağız.”