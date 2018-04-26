70 günlük KARNE

Ayşe GÜLER

Siyaset tarihinde ‘ilk’ olma özelliği taşıyan, CTP-HP-TDP-DP 4’lü Koalisyon Hükümeti 70 günlük sürede etkin denetim yaptı, müşavirliğin üzerine gitti, yurttaşlıklarla ilgili soruşturma başlattı.

‘Toplumsal Uzlaşı Hükümeti’ hedefiyle 2 Şubat’ta göreve başlayan, 15 Şubat’ta da güvenoyu alan hükümet, etkin denetim ve soruşturmanın yanı sıra protokolde yer alan hedefleri de, madde madde hayata geçirmeye başladı.

Kamuoyunda günlerce tartışılan, konularla ilgili önemli adımlar atılırken, ‘hukuka aykırı’ işlemler mercek altına alındı.

‘Müşavirlik’ sistemi tarih oldu, yasal düzenleme ile yeni müşavir yaratılmaması için adım atıldı.

Bet ofislerinin açılması ve işletilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nda değişiklik yapıldı, sayının 15’e düşürülmesi hedefleniyor.

Sayıştay raporları sonrasında yapılacaklarla ilgili genelge hazırlandı. Genelgede, suç işlendiği tespit edilen raporlar konusunda Başsavcılığa dava açılması için dosya gönderilmesi, sorumlu kişilerden devleti zarara uğrattıkları rakamı ödemesinin istenmesi ödemezlerse tazminat davası açılması, ayrıca disiplin işlemleri başlatılması için adım atıldı.

Aralık 2016’da çıkan yangında büyük hasar gören Devlet Laboratuvarı’nın hasarının sigorta tarafından karşılanmaması konusunun yargıya taşınması kararlaştırıldı.

MADDE MADDE ÖNE ÇIKANLAR Yeni müşavir yaratılmaması için ilk adım atıldı, gözler Kamu Reformu’nda.

2 bin ‘istisnai yurttaşlık’ ile ilgili İNCELEME BAŞLATILDI, sonuç bekleniyor.

Döviz için 10 maddelik ÖNLEM PAKETİ HAZIRLANDI

İnternet Vergi Dairesi (Online Vergi) süreci başlıyor.

İş ve İşçi Güvenliği denetimleri başladı, toplam 90 inşaat durduruldu…

Hastanelerdeki poliklinik MUAYENE SAATLERİ 14.30’a uzatıldı , tütün denetimleri artırıldı.

, tütün denetimleri artırıldı. 74 ‘T’ iznini İPTAL EDİLDİ

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki KAMULAŞMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ.

Kıbrıslı Rum ve Maronitlere dair erzak yardımından Gümrük Vergisi kaldırıldı.

Yükseköğrenim için adaya gelecek öğrencilere ‘KRİTER’ GETİRİLDİ.

TÜK ile ilgili ETKİN SORUŞTURMA başlatıldı

başlatıldı Sayıştay raporları sonrasında yapılacaklarla ilgili genelge hazırlandı.

BAŞBAKAN haftalık toplantılarla icraatları kamuoyu ile paylaştı, sorulara yanıt verdi.

2 bin ‘istisnai’ yurttaşlığa tek tek inceleme…

UBP-DP Hükümeti döneminde verilen, gündemden düşmeyen 2 bin ‘istisnai yurttaşlıklar’ ile ilgili inceleme başlatıldı. Tüm dosyalar tek tek incelendi, hukuka aykırılık tespit edilenlerin iptali ile ilgili Bakanlar Kurulu’na önerge sunma gündeme geldi.

Yeni hükümet döneminde Maliye Bakanlığı, döviz için 10 maddelik önlem paketi hazırlandı, İnternet Vergi Dairesi için adım attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 Şubat ile 13 Nisan 2018 tarihleri arasındaki denetimlerinde toplam 90 inşaatı kapattı, öğrenci çalışma izinlerine düzenleme getirdi.

‘Erzak’ vergisi uygulaması kalktı…

Sağlıkta uzun süre tartışılan poliklinik muayene saatleri uzatıldı, tütün denetimleri artırıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 74 ‘T’ iznini iptal etti, 6 yılın ardından Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki kamulaşma sorunu çözüldü.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda iş insanlarının karşılaştığı en önemli sorunlar arasında yer alan ithalat ve ihracatta bürokrasi işlemleri azaltıldı.

Geçmiş hükümet döneminde 42 yıl sonra ilk kez Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere güneyden iletilen erzaklara uygulanan gümrük vergisi Dışişleri Bakanlığı tarafından kaldırıldı.

Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü’ne onay…

Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü Bakanlar Kurulu’nda onaylandı, böylelikle yüksek öğrenime ilk kez adaya üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerle ilgili ‘kriter’ getirildi.

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ‘mali sıkıntılarıyla’ gündemden düşmeyen TÜK ile ilgili etkin soruşturma başlattı, Genel Tarım Sigortası’ndaki 18 milyon TL’lik borca yönelik inceleme yapılmasını kararlaştırdı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ise İskele’de Arkeoloji Müzesi projesi çalışmalarını tamamladı.

Poliklinik muayene saatleri uzatıldı, tütün denetimleri arttı

Sağlık Bakanlığı…

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulama ile 1 Nisan’dan poliklinik muayenelerinin saat 14.30’a kadar yapılmaya başlandı.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde çocuk hekimlerinin, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlarının nöbetlere dahil oldu.

Sağlık merkezlerinin yüzde 90’ında bir pratisyen hekim, bir dahiliye uzmanı, bir diş hekimi, bir çocuk doktoru ve bir kadın doğum uzmanı görev yapmaya başladı.

Denetimli Serbestlik Yasası’ndaki haktan yararlanmak isteyenlerin, kanda uyuşturucu tetkikine yönelik cihazın alınması için ihaleye çıkıldı.

Hastanelerdeki otomasyon sisteminin %90’ı tamamlandı, kök hücresi için çalışmalar başlatıldı, ayakta tedavi alan hastaların özel hastanelerden de ilaçlarını alması için çalışmalar başlatıldı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kalp nakli yapılması için protokol imzalandı. Tütün denetimleri artırıldı, Şubat-Mart ayında 129 cezai işlem uygulandı.

‘2 bin istisnai yurttaşlıklar’ mercek altına alındı…

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı…

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda en önemli icraatlardan biri; UBP-DP Hükümeti döneminde verilen 2 bin ‘istisnai yurttaşlıklar’ oldu.

Tüm dosyalar tek tek incelendi, hukuka aykırılık tespit edilenlerin iptali ile ilgili Bakanlar Kurulu’na önerge sunma gündemde. ‘Belirsizlik’ olan dosyalara yönelik Hukuk Dairesi’nden görüş alınacak.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez ‘gece kulüplerine’ yönelik çalıştay düzenlendi, sorun tartışıldı, çözüm önerileri konuşuldu.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran, Türkiye’nin ünlü modacılarından Barbaros Şansal ile ilgili yine geçmiş hükümet döneminde verilen ‘sınır dışı’ kararı ‘hukuka aykırı’ olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde geri alındı. Kararın ardından, Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülecek dava, Şansal tarafından geri çekildi.

Girne-Çatalköy İmar Planı hayata geçti, 16 Şubat 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

74 ‘T’ izni iptal edildi, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki kamulaşma sorunu çözüldü!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda ‘yeni T izni verilmemesine’ yönelik karar üretildi.

Eski hükümet döneminde verilen 28 Turistik T izni, 46 adet de kiralık araç işletme izni olmak üzere toplam 74 adet izni iptal etti.

Girne-Değirmenlik dağ yolunda çalışma başlatarak, kısa sürede bu çalışmaları tamamlamıştı.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bazı bölümlerde yaşanan kamulaşma sorunu çözülmüş, 6 yıldır duran çalışmalar yeniden başlatılmıştı.

Girne-Lefkoşa anayolunda yenileme çalışmaları başlatıldı.

İthalat ve ihracatta bürokrasi işlemleri azaltıldı!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı…

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda ise sanayi bölgeleri rehabilitasyon çalışmaları başlatıldı.

İthalat ve ihracat işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak, vatandaşın işini hızlandıracak düzenlemeler yapıldı. Enerji üretim-yatırım ihtiyaçları tespit edildi ve yatırımların gecikmeden yapılması için harekete geçildi. Narenciye alımları fiyat artışı da sağlanarak gerçekleştirildi . KOBİGEM kredileri açıklandı.

Türk Standartları Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzalandı. KTHY bina satış sürecindeki tıkanıklık aşıldı ve süreç başlatıldı.

‘Erzak yardımlarına’ uygulanan vergi kaldırıldı…

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı…

Dışişleri Bakanlığı’nda; UBP-DP Hükümeti döneminde, 42 yıl sonra ilk kez Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere güneyden iletilen erzaklara uygulanan gümrük vergisi kaldırıldı.

Yine geçmiş hükümet döneminde, Dışişleri Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı arasında gerginlik yaratan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya kadar taşınan 20 kişilik Dışişleri Dairesi III. Derece 3’üncü Sekreter alımı gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cidde'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirdi, İİT Genel Sekreteri Dr. Yousef Al-Othaimeen ile görüştü.

Yükseköğrenimde ‘kriter’ zorunluluğu!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yüksek öğrenim ile ilgili önemli adımlar attı.

Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü Bakanlar Kurulu’nda onaylandı. Tüzüğe göre; adaya üçüncü ülkelerden gelen üniversite öğrencilerinde belli akademik kriterler aranacak, kriterleri sağlamayan öğrenciler üniversitelere kabul edilmeyecek.

Kamuoyunda tartışma yaratan, LAÜ ve AÖA arasında UBP-DP hükümeti döneminde imzalanan protokol iptal edildi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji ile ilgili denetimler artırıldı.

Ayrıca Mağusa ve İskele bölgesinde özel eğitime ihtiyaç duyun 40 öğrencinin eğitime başlaması sağlandı.

TÜK’te etkin soruşturma, Genel Tarım Sigortası’ndaki 18 milyon TL’lik borca inceleme!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası’ndaki 18 milyon TL’lik borçla ilgili inceleme, Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgili etkin soruşturma başlatıldı.

İthalatta ön izinlerin ilgili daireler tarafından düzenlenmesine karar verildi ve uygulamaya konuldu.

Piyasada sahte bal ve zeytinyağı için numune alınarak tağşiş tespit edilen ürünler toplatılarak gerekli idari cezalar ile adli süreçler başlatıldı.

İyi Tarım Uygulamalarına ilişkin yasal mevzuatın tamamlanması amacıyla proje çalışmaları başlatıldı.

Türkiye’den den gelen ve tarımsal amaçlı kullanılması öngörülen suyun Güzelyurt ovasına öngörülenden önce ulaştırılmasına ve bölgede mevcut su kullanım envanterinin çıkarılmasına ilişkin alternatif proje ve çalışmalar başlatıldı.

Güzelyurt Akiferi izlenmesi ve mevcut su kuyuları envanterinin çıkarılmasının projelendirilmesine ilişkin adım atıldı.Hayvan sağlığı laboratuarı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışacak laboratuar teknisyenleri için eğitim ve değerlendirme çalıştayı düzenlendi.Hayvan hastalıkları kontrol programı hazırlandı.

Döviz için 10 maddelik önlem paketi, İnternet Vergi Dairesi açılıyor

Maliye Bakanlığı…

Dövizde yaşanan dalgalanmalar çerçevesinde ülke ekonomisinin ve vatandaşların olumsuz etkilenmesi dikkate alarak, 10 maddelik karar alınmıştı.

Bu bağlamda ithal edilen malların ülkeye girişindeki kur esas alınacak, limanlarda verilen hizmetler karşılığında dövize endeksli olarak alınan harç ve vergilerde döviz kuru sabitlenecek.

Bazı bankacılık hizmetlerinde pul vergisi kaldırılacak, vatandaşlar TL borçlanmaya teşvik edilecek,kira sözleşmelerinden alınan vergi uygulamasında TL cinsinden olan sözleşmelere daha düşük vergi uygulanacak, devletin kiraladığı arazilerde kur sabitlemeye gidilecek.

Vakıflar tarafından kiralanan arazi, dükkan ve konutlarda kur sabitleme uygulaması yürürlüğe konulacak. Kıb-Tek tarafından alınan trafo katkı payı TL üzerinden hesaplanacak,Türkiye ile KKTC arasında yapılan ticarette döviz yerine TL’nin esas alınmasını sağlamak için TC hükümetinin ilgili bakanlarıyla doğrudan görüşme yapılacak.

Son olarak devlet ihalelerinde teminat mektubu karşılığı yüzde 10 avans uygulaması yüzde 70’e çıkarıldı.

Bunun yanı sıra Maliye Bakanlığı’nda İnternet Vergi Dairesi, 2 Mayıs’ta hizmete girecek.

Böylelikle vatandaşlar Vergi Daireleri’ne gitmeden Gelir ve Vergi Dairesi’nden temin edecekleri kullanıcı adı ve şifresiyle www.vergi.gov.ct.tr adresinden işlemlerini online gerçekleştirebilecek.

İnşaatlara yakın markaj, öğrenci çalışma izinlerine düzenleme…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni dönemde özellikle inşaat sektörüyle ilgili olumlu adımlar attı, denetimleri sıklaştırdı.

İnşaat sektöründe çalışma saatleri düzenlendi, pazar günleri hariç 07.00 ile 21.00 saatleri arasında sınırlandırılma getirildi. Pazar günleri ise inşaat faaliyetleri yapılması yasaklandı.

7 Şubat ile 13 Nisan 2018 tarihleri arasındaki denetimlerinde Lefkoşa’da 48, Girne’de 14, Mağusa’da 21, Güzelyurt’ta 7 olmak üzere toplam 90 inşaat kapatıldı. Lefkoşa’da 19, Girne’de 2, Mağusa’da 9 ve Güzelyurt’ta 1 inşaat olmak üzere toplam 31 inşaata Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.

Asgari ücretin daha bilimsel ve nesnel verilerin ortaya konması için ilgili paydaşlardan görüş ve öneri alındı. Öğrenci çalışma izinlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

İskele’ye Arkeoloji Müzesi…

Turizm ve Çevre Bakanlığı…

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda Sulak Alanları Koruma ve Yönetim Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu’nun onayına gönderildi.

İskele Arkeoloji Müzesi çalışmaları tamamlandı.

Lefke Arkeoloji ve Kent Müzesi olarak hizmete girecek olan binanın restorasyon ihalesi sonuçlandırıldı.

Taşkent ve Çatalköy’de arkeolojik kurtarma kazıları yapıldı.