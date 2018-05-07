7. Öykü Yarışması sonuçlandı
Yenidüzen-Deniz Plaza ortaklığında gerçekleştirdilen 7. Öykü Yarışması'nda dereceye girenler belirlendi.
Yenidüzen-Deniz Plaza ortaklığında gerçekleştirdilen 7. Öykü Yarışması'nda dereceye girenler belirlendi.
30 Mart’a kadar ulaştırılan yüzlerce öyküyü Nisan ayı boyunca okuyup değerlendiren jüri, verdikleri oylar sonucunda dereceye giren katılımcılar ve okulları aşağıdaki gibi oluştu;
9,10,11 Yaş Grubu
- Duru Tezcan The International Prep School
- Zerin Duru Pehlivanoğulları Polatpaşa İlkokulu
- Narem Nedim D.A. Doğa İlkokulu
Başarı. Zeki Zekican Özgürlük İlkokulu
12,13,14 Yaş Grubu
- Ekin Kelmen G.Mağusa Türk Maarif Koleji
- Dilara Ulukul TED Kuzey Kıbrıs Koleji
- Ekim Kelmen Çanakkale Ortaokulu
Başarı. Berna Chaush The American Future College
Ödüller
Eğitim Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Çocuk Gelişimi Uzmanı Dr. Nihan Koran Güner, Eğitimci Yurdagül Akcansoy ve Deniz Plaza Direktörü Ayten Deniz’in değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren öykücüler başarı belgelerinin yanında aşağıdaki ödülleri de alacaklar.
İki grupta da birinci gelenlere Deniz Plaza’dan 600 TL, ikinci gelenlere 450 TL, üçüncü gelenlere de 300 TL’lik hediye çekleri verilecek. Başarı elde eden iki kişiye de 150’şer TL’lik hediye çeki verilecek.
Creditwestbank da her iki grupta derece elde edenlere 250’şer TL’lik hesap defteri verecek.
Mayıs sonu yapılması planlanan ödül töreni ilgili kesin bilgi ise ileriki günlerde duyurulacak.