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7. Öykü Yarışması sonuçlandı

7. Öykü Yarışması sonuçlandı

Yenidüzen-Deniz Plaza ortaklığında gerçekleştirdilen 7. Öykü Yarışması'nda dereceye girenler belirlendi.

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Yenidüzen-Deniz Plaza ortaklığında gerçekleştirdilen 7. Öykü Yarışması'nda dereceye girenler belirlendi.

30 Mart’a kadar ulaştırılan yüzlerce öyküyü Nisan ayı boyunca okuyup değerlendiren jüri, verdikleri oylar sonucunda dereceye giren katılımcılar ve okulları aşağıdaki gibi oluştu;

 

 

 

 

 

9,10,11 Yaş Grubu

  1. Duru Tezcan                                   The International Prep School
  2. Zerin Duru Pehlivanoğulları             Polatpaşa İlkokulu
  3. Narem Nedim                                   D.A. Doğa İlkokulu

Başarı.     Zeki Zekican                        Özgürlük İlkokulu

 

12,13,14 Yaş Grubu

  1. Ekin Kelmen                                   G.Mağusa Türk Maarif Koleji
  2. Dilara Ulukul                                  TED Kuzey Kıbrıs Koleji
  3. Ekim Kelmen                                  Çanakkale Ortaokulu

Başarı.     Berna Chaush                    The American Future College

 

Ödüller

Eğitim Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Çocuk Gelişimi Uzmanı Dr. Nihan Koran Güner, Eğitimci Yurdagül Akcansoy ve Deniz Plaza Direktörü Ayten Deniz’in değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren öykücüler başarı belgelerinin yanında aşağıdaki ödülleri de alacaklar.

İki grupta da birinci gelenlere Deniz Plaza’dan 600 TL, ikinci gelenlere 450 TL, üçüncü gelenlere de 300 TL’lik hediye çekleri verilecek. Başarı elde eden iki kişiye de 150’şer TL’lik hediye çeki verilecek.

Creditwestbank da her iki grupta derece elde edenlere 250’şer TL’lik hesap defteri verecek.

Mayıs sonu yapılması planlanan ödül töreni ilgili kesin bilgi ise ileriki günlerde duyurulacak.   

 

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