“6’ncı parseldeki sondaj 2021'e kaldı”

Kıbrıs Cumhuriyeti “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 6’ncı parselde sondaj izni bulunan ENI-TOTAL konsorsiyumu, bu yıl içerisinde yapmayı planladığı sondaj çalışmalarını, coronavirüs pandemisi nedeniyle 2021’e ertelediğini açıkladı.

Haravgi gazetesi, konsorsiyumun Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’na gönderdiği mektupta, sondaj çalışmalarını iptal etmediğini, yalnızca ertelediğini vurguladığını kaydederek, bunun Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı tarafından olumlu bir gelişme addedildiğini yazdı.

Gazete, ExxonMobil şirketinin de bu yıl içerisinde planlanmış sondaj çalışmalarının ertelendiğini anımsattı. Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise “Türkler Tek Başlarına Kaldı… Tüm Şirketler Doğu Akdeniz’i Terk Etti Diye Bayram Ediyorlar, Kendileri Devam Edecek” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, uluslararası şirketlerin sondaj çalışmalarını erteleyeceğini açıklamasıyla birlikte, Türklerin bölgede tek başına sondaj yapma imkanı bulduğunu yazdı.

Coronavirüs pandemisinin tüm dünyayı vurduğunu ve petrol fiyatlarını da büyük oranda etkilediğini belirten gazete, petrol şirketlerinin koşullar iyileşene kadar çalışmalarını ertelediğini; ancak Türkiye’nin bu gelişmeleri “olumlu” addettiğini; çünkü bölgede tek olacağını kaydetti.