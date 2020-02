62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Ersin Kaşif

Her sene Amerika’nın gündemi olup, tüm dünyanın da gündemi olmayı başaran Grammy ödül töreni gerçekleştirildi. 26 Ocak 2020 Pazar akşamı, Los Angeles Stapless Center’da ikinci kez Alicia Keys’in sunumuyla düzenlenen 62. Grammy Ödül Töreni’nde dün helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant da anıldı. Billie Eilish “Yılın Kaydı”, “Yılın Albümü”, “Yılın Şarkısı”, “En İyi Yeni Sanatçı” ve “En İyi Pop Vokal Albüm” dallarında Grammy kazandı. Demi Lovato ise yeni şarkısı ‘Anyone’ı ilk kez sahnede söyleyerek duyurdu. Grammy ödülü alan diğer ünlüleri merak ediyorsanız işte listemiz;

Yılın Kaydı: BAD GUY ve Billie Eilish

Yılın Albümü: “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Billie Eilish

Yılın Şarkısı; “BAD GUY” Billie Eilish

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı; Billie Eilish

En İyi Pop Vokal Albümü; “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” Billie Eilish

En İyi Dans Kaydı; “GOT TO KEEP ON” The Chemical Brothers

En İyi Dans / Elektronik Albüm; “NO GEOGRAPHY” The Chemical Brothers

En İyi R&B Performansı; “COME HOME” Anderson .Paak Featuring André 3000

En İyi R&B Albümü; “VENTURA” Anderson .Paak

En İyi Derleme Soundtrack; Lady Gaga & Bradley Cooper — A Star Is Born

En İyi Soundtrack Şarkısı; Hildur Guðnadóttir — Chernobyl

En İyi Film Şarkı Sözü; I'll Never Love Again, A Star Is Born

En İyi Aranjman, Enstrümantel ya da A Capella; Jacob Collier - Moon River

En İyi Aranjman, Enstrüman ve Vokal; Jacob Collier – All Night Long

En İyi Klasik Entrümantel Solo; Nicola Benedetti