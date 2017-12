60. Grammy Adayları Açıklandı

Ersin Kaşif

Adres müzik okurları için önemli bir haber. Yılın merakla beklenen ödül töreni 60. Grammy Ödülleri’nin aday listesi açıklandı. Dünyaca ünlü sanatçılar bu listede boy gösteriyorlar. Gorillaz, Bruno Mars, Luis Fonsi, Coldplay, Ed Sheeran, Metallica, Lady Gaga, Taylor Swift, Kendrick Lamar, The Weeknd, Jay-Z, Imagine Dragons, Childish Gambino, Lorde, Kraftwerk bu ünlülerden bazıları ve çeşitli kategorilerde aday olarak açıklandılar. Fifty Shades Darker OST de aday olarak açıklanan projeler arasında yer aldı. 28 Ocak 2018’de New York Madison Square Garden’da yapılacak ödül töreninde en çok adaylığı 8 kategoriyle Jay-Z alırken, 7 dalda Kendrick Lamar, 6 adaylıkla Bruno Mars ve 5 adaylıkla Childish Gambino takip ediyor. (EMI Music Haber)



Genel kategorideki aday listesi ise şu şekilde:

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Alessia Cara , Julia Michaels, Lil Uzi Vert, Khalid, SZA

Yılın Albümü

Melodrama - Lorde , 4:44 - Jay-Z, Awaken, My Love - Childish Gambino, DAMN - Kendrick Lamar, 24K Magic - Bruno Mars

Yılın Şarkısı

“Despacito” Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber

“4:44” Jay-Z//////// “Issues” Julia Michaels

“1-800-273-8255” Logic featuring Alessia Cara & Khalid

“That’s What I Like” Bruno Mars

Yılın Kaydı

“Despacito” Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber

“The Story of O.J. Jay-Z” “Redbone” Chilidish Gambino

“Humble, Kendrick Lamar” “24K Magic, Bruno Mars”

En İyi Pop İkili/Grup Performansı

“Despacito” Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber

“Stay” Zedd & Alessia Cara” “Something Just Like This” The Chainsmokers & Coldplay”

“Thunder” Imagine Dragons” “Feel It Still” Portugal The Man”

En İyi Rock Albümü

Mastodon – Emperor Of Sand ///Metallica – Hardwired… To Self-Destruct

Nothing More – The Stories We Tell Ourselves ///Queens Of The Stone Age – Villains

The War On Drugs – A Deeper Understanding



En İyi Çağdaş “Urban” Albümü

Starboy The Weeknd ///Free 6LACK 6LACK

“Awaken My Love!” Childish Gambino///American Teen Khalid

Ctrl SZA

En İyi Rap Şarkısı

“The Story of O.J.” Jay-Z ///“Sassy” Rapsody

“Bodak Yellow” Cardi B///“Chase Me” Danger Mouse featuring Run The Jewels & Big Boi

“HUMBLE” Kendrick Lamar

En İyi Rap Performansı

“Bounce Back” Big Sean ///“4:44” Jay-Z ///“Bodak Yellow” Cardi B

“Humble” Kendrick Lamar///“Bad and Boujee” Migos featuring Lil Uzi Vert

En İyi Rap Albümü

4:44 - Jay Z ////Laila’s Wisdom - Rapsody ////DAMN - Kendrick Lamar

Culture- Migos////Flower Boy - Tyler, The Creator

En İyi Müzik Videosu

“1-800-273-8255” Logic featuring Alessia Cara & Khalid

“The Story Of O.J.” Jay-Z ////“Up All Night” Beck

“Makeba” Jain////“Humble” Kendrick Lamar