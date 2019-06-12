6 yaşındaki Sierra Memi göletinde bulundu
6 yaşındaki Sierra’nın cesedi bugün Memi göletinde bulundu.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde Seri katil Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 7 kişi arasında bulunan 6 yaşındaki Sierra’nın cesedi bugün Memi göletinde bulundu.
Adli tıp uzmanlarının olay yerine gelmesi bekleniyor.
Ayrıntılar gelecek
Bu haber toplam 259 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Kurban yakınları polise dava açtıKıbrıs'ın güneyindeki seri katil Nikos Metaksas’ın 7 kurbanından ikisinin yakınları Kıbrıs polisi ve seri katil aleyhine dava açıyor.