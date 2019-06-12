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6 yaşındaki Sierra Memi göletinde bulundu

6 yaşındaki Sierra Memi göletinde bulundu

6 yaşındaki Sierra’nın cesedi bugün Memi göletinde bulundu.

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Kıbrıs’ın güneyinde Seri katil Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 7 kişi arasında bulunan 6 yaşındaki Sierra’nın cesedi bugün Memi göletinde bulundu.

Adli tıp uzmanlarının olay yerine gelmesi bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek

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