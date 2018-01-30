6 saldırgan cezaevine

Fehime ALASYA

Afrika Gazetesi ve Meclis önünde 22 Ocak’ta yaşanan olaylarla ilgili tutuklanan Mehmet İpek, Ahmet Türkmen, Ümit Taş, Bayram Ak, Abdulhadi Doğan ve Oktay Güney bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı, 1 ayı geçmemek koşulu ile Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, polisin teminat talebini reddetti. Savcılığın tutuksuz yargılanmalarını talebine karşı, mahkeme, yaşanan olayların toplumda derin yaralar açtığını işaret söyleyerek tutukluluk verdi.

Polis olaylarla ilgili eşkali belirlenen 9 kişinin daha arandığını açıkladı, Afrika Gazetesi ve zeminde bulunan dükkanda 6 bin 250 TL'si Afrika Gazetesi’ne ait olmak üzere toplam 16 bin 457 TL kasti hasar tespit edildiğini söyledi.

Arıklı ve Zaroğlu da duruşmayı takip etti

Duruşmayı zanlı yakınları ile birlikte YDP Milletvekilleri Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu da takip etti.

Bazı dernek başkanları, sabahın erken saatlerinde mahkemeye geldi, polis mahkeme bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

6 zanlıya yoğun güvenlik önlemi…

6 zanlı mahkemeye yoğun güvenlik önlemi altında getirildi.

Kurt ve Rabia işareti yapmak isteyen zanlılara polis müdahale etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzurunda görüşülen duruşmada, Savcı Aysın Bilgin ve zanlıların avukatı Recep Soner Sağlam hazır bulundu.

Polis Memuru Ömer Karadağlı mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili bulguları aktardı.

9 kişi aranıyor

Polis memuru Karadağlı, zanlıların ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz suçlarından methalder olduğunu söyledi, 9 kişinin daha arandığını açıkladı.

Olaylara karıştıkları tespit edilen 9 kişiyle ilgili eşkal tespitinin yapıldığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 6 zanlının da 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yaparak, yurt dışına çıkışlarının yasaklanması koşulu ile serbest kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, polisin teminat talebini reddetti, 6 zanlının da 1 ayı geçmemek koşulu ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi

Bazı zanlı yakınları karara tepki gösterdi.

Mahkeme önü ve avlusunda alınan geniş güvenlik önlemi dikkat çekti.

Çok sayıda polis güvenlik için avluda...

YDP Genel Başkanı ve milletvekili Erhan Arıklı da mahkeme avlusunda bekleyen kalabalığın arasındaydı.



6 zanlı mahkemeye yoğun güvenlik önlemi altında getirildi. Kurt ve Rabia işareti yapmak isteyen zanlılara polis müdahale etti.



Bekleyenler arasına bazı dernek başkanları ve YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da bulunuyordu.