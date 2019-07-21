"5'li toplantıda federasyon dışındaki modeller de olmalı"

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda gayri resmi beşli toplantı yapılacaksa federasyonun yanı sıra farklı çözüm modellerinin de artık masada olabileceğinin gündeme dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Başbakan Tatar, hidrokarbon konusunun da gayrı resmi beşli toplantının gündemine dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “bunlar yapılmadan herhangi bir görüşme veya müzakere olmasının faydadan çok zarar getireceği ve Kıbrıs Türkleri için yanlış sonuçlar doğurabileceğini” iddia etti.

Başbakan Tatar, BRT’de "20 Temmuz" dolayısı ile gerçekleştirilen özel programda soruları yanıtladı.

Tatar, beşli gayri resmi görüşme konusundaki tehlikelere olduğunu iddia ederek “Federasyon dışındaki modeller de gündeme alınmalı” dedi.

Bu konuda hükümetin bilgisinin bulunmadığını öne süren Tatar, görüşme kadar içeriğin de önemli olduğunu kaydetti ve “sırf görüşme olsun” diye böyle bir şeye kalkışmanın sakıncaları olabileceğini savundu.

Toplantının gündeminin de belirlenmesi gerektiğini iddia eden Tatar, gayrı resmi de olsa yapılan her görüşmenin öncesinde gündemin belirlenmesi ve içeriğinin ortaya konulduktan sonra görüşülmesinin hayati önemi bulunduğunu öne sürdü.