5 yıla kadar hapis cezası öngören suç

Kıdemli Yargıç Reynar davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeyecek olmasının suçun ciddiyetini ortadan kaldırmadığına ve işlenen suçların 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne dikkat çekerek sanıkların 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek duruşmaya tutuklu olarak getirilmelerine emir verdi.

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün yargılanmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada ilk olarak zanlıların avukatı Enver Öztürk, eylemde Afrika Gazetesi, Özok Ltd. ve Olgun Fotoğrafçılıkta oluşan toplam 17 bin 450 TL değerinde hasarı mahkeme veznesine yatırdı. Konu meblağı Ak Parti Kıbrıs temsilcisi Mehmet Demirci’nin zarf içinde getirmesi dikkat çekti. Mahkeme hasarlara karşılık mahkeme veznesine paranın yatırılmasının ardından kaldığı yerden devam etti. Dünkü duruşmada Savcılık ve Avukatın ilk tahkikat duruşmasında savcılığın consent vermesi ve savunmanında aleyhlerine getirilen davaları kabul edecekleri yönünde anlaşmalarına rağmen savunma suçları kabul etmedi.

Savcı sanıklar aleyhine hazırlanan ithamnamede sanıkların tecavüzi alet olan “Taş, demir sopa ve demir boru” taşıdıklarına dair tadilat yapması üzerine Avukat Enver Öztürk, eylemcilerin “demir sopa” taşımadıklarını savunarak bu şekliyle itham edilecekleri suçları kabul etmeyecekleri beyanında bulundu.

Savunma avukatının beyanı üzerine Savcı sanıkların demir boru taşıdıklarına dair olguların yer aldığına vurgu yaptı. Savcı, sanıkların davaları kabul edeceklerine yönelik beyanları üzerine 4’üncü davayla ilgili consent verdiklerini ancak savunmanın bu itirazı üzerine davanın alt mahkemede görüşülüp, görüşülmeyeceğine ilişkin yeniden değerlendirme yapmak istediğini beyan etti. Savcı, değerlendirme yapmak için davanın ertelenmesini ve zanlıların tutukluluklarının devam etmesini talep etti.

Avukat Enver Öztürk, sanıkların aleyhine getirilen “Kanunsuz topluluk”, “Ayaklanma”, “Mala zarar verme” , “Kasti hasar” , “Mülke tecavüz” suçlarının 1 ile 5 yıla kadar hapis cezası öngören hafif suçlardan olduğunu belirterek, consent kararından sonra da tutuklu yargılanmaya devam etmelerinin adil olmayacağını savunarak kefillerin hazır olduğunu belirtti. Avukat Öztürk beyanı üzerine mahkemeye aralarında Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun da olduğu 12 kişiyi mahkemeye kefil olabileceklerine dair ifade vermek üzere tanık kürsüsüne çıkardı. Avukat Öztürk’ün tanıkların dinlenmesini sağladıktan sonra söz alan Savcı sanıkların tutuklu yargılanmalarının devam etmesini talep etti.

Huzurunda yapılan beyanlar ve talebi değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar KKTC Başsavcılığı’nın 5 Şubat’ta davaya consent vermesinin hukuken anlaşılabilir olmadığına vurgu yaparak, önceki günden düne koşulların değişmediğine vurgu yaptı. Reynar davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeyecek olmasının suçun ciddiyetini ortadan kaldırmadığına ve işlenen suçların 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne dikkat çekerek sanıkların 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek duruşmaya tutuklu olarak getirilmelerine emir verdi.